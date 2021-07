Parkettprofi Laufteam für den guten Zweck- Pallmann spendet für krebskranke Kinder

Vor sieben Jahren startete Parkettprofi erstmals mit einem eigenen Laufteam beim Würzburger iWelt Marathon und spendete anschließend die gelaufenen Kilometer umgerechnet in Euro für die Würzburger Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder. Seitdem geht das Laufteam, bestehend aus Kollegen und Kunden der Pallmann GmbH, jedes Jahr an den Start. Doch bereits im Mai 2020 konnte das Event nicht in gewohnter Art und Weise in Würzburg stattfinden und die Verantwortlichen organisierten einen virtuellen Spendenlauf.

„Das digitale Format unseres Laufs wurde bereits im letzten Jahr mit einer solchen Begeisterung angenommen, dass wir auch 2021 auf diesem Wege die Tradition fortgeführt haben. Somit konnten wir unsere Sportbegeisterung zum Ausdruck bringen und im Namen aller Parkettprofis Gutes tun.“ so Klaus Stolzenberger, Markenverantwortlicher bei Pallmann. Deshalb spendete die Pallmann GmbH auch in diesem Jahr den Betrag von 2.196,- Euro an die Würzburger Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder. „Wir wollen die betroffenen Eltern und die kranken Kinder in diesen Zeiten in besonderem Maße unterstützen und ihren Alltag durch die Spende erleichtern. Die Initiative leistet eine so wertvolle Arbeit.“ Erklärt Klaus Stolzenberger und freut sich schon jetzt auf das kommende Jahr, wenn das Laufteam hoffentlich wieder in Würzburg gemeinsam an den Start gehen kann.

Pallmann Markenverantwortlicher Klaus Stolzenberger (links) mit Karl-Heinz Elflein von der Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg e.V. bei der Scheckübergabe im Juni 2021.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.pallmann.net

Quelle: PALLMANN