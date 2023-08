Parkettprofi-Laufteam läuft für den guten Zweck

4 Tage, 33 hochmotivierte Läuferinnen und Läufer, 532 Kilometer – das war der virtuelle Parkettprofi-Lauf 2023. Im Juni rief Parkettprofi, die Marketing Initiviative der Pallmann GmbH aus Würzburg, wieder zum gemeinsamen Laufen auf. Über 4 Tage konnte man von überall aus mitlaufen und seine Kilometer für das Gesamtergebnis einreichen. Neben Läuferinnen und Läufern aus ganz Deutschland beteiligten sich auch Läufer aus der Schweiz und Tschechien.

Über die Social Media Kanäle konnte man sein Ergebnis plus ein Laufbild im orangenen Parkettprofi-T-Shirt posten und sich so gegenseitig motivieren. Insgesamt sammelte das Parkettprofi-Lauteam somit 532 Kilometer. „Es freut uns, dass wir auch in diesem Jahr wieder viele fleißige Läuferinnen und Läufer motivieren konnten und somit wieder viele Kilometer zusammengekommen sind.“, so Klaus Stolzenberger, Pallmann Markenverantwortlicher. Denn auch beim diesjährigen Parkettprofi-Lauf bestand die besondere Motivation darin, dass jeder gelaufene Kilometer nachher zu einem Euro Spende für die Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg e.V. führt. So durften die Vertreter der Pallmann GmbH nun einen großen Spendenscheck an Karl-Heinz Elflein übergeben. Die Gesamtkilometerzahl wurde hierbei kurzerhand auf eine Spendensumme von 1.000 € erhöht. „Gerne unterstützen wir auch in diesem Jahr wieder die wertvolle Arbeit der Elterninitiative und freuen uns schon auf das Laufevent im nächsten Jahr.“, fasst Stefan Neuberger Geschäftsführer der Pallmann GmbH zusammen.

Pallmann Markenverantwortlicher Klaus Stolzenberger, Karl-Heinz Elflein von der Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg e.V. und Pallmann Geschäftsführer Stefan Neuberger bei der Scheckübergabe im Juli 2023.

Weitere Informationen finden Sie unter www.pallmann.net

Quelle: Pallmann