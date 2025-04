Partnerschaft: „Circular Design“ – Design District 2025 in der Wiener Hofburg

Der DESIGN DISTRICT verwandelt die Hofburg in Wien auch heuer von 3. bis 5. Oktober in eine Erlebniswelt für hochwertiges Wohndesign und Lifestyle. In diesem Rahmen wird den Besucher:innen eine spezielle Ausstellung zu „Nachhaltigem Design“ geboten, auf der Neuheiten, Innovationen und zukunftsweisende Konzepte präsentiert werden. Werden Sie Circular Design-Presenting Partner!

Angedacht sind: Podiumsdiskussionen zu relevanten Themen mit Expert:innen, eine geförderte Ausstellung für speziell kleine innovative Designstudios im Möbelbereich inklusive einer Fachjury in Kooperation mit Universitäten und Fachhochschulen (wie z.B. TU Wien, FH Wiener Neustadt, BOKU Wien…). Auch ein Reparaturcafé, ein Makerspace, die Präsentation diverser NGOs (designaustria, IG Architektur …). Ihre Kooperation kann dies ermöglichen.

ANGEBOTE FÜR PARTNER & SPONSOREN FÜR DEN NACHHALTIGKEITSBEREICH BEIM DESIGN DISTRICT:

PREMIUM PARTNERSCHAFT

+ Umfassende Präsentationsmöglichkeiten im Rahmen der Nachhaltigkeitsausstellung in der Hofburg

+ 2 x 10 VIP-Tickets zur Eröffnung

+ 100 Tagestickets mit Logo-Aufdruck

+ Möglichkeit eines Präsentationsstandes vor Ort

+ Einbindung in die Wegführung bzw. ins Leitsystem

+ Integrierung auf der Website und in der Pressearbeit

Sponsorenbeitrag: EUR 4.500,- netto

HAUPTPARTNERSCHAFT

+ Namenssponsoring à la „Circular Design presented by …“

+ Umfassende Präsentationsmöglichkeiten im Rahmen der Nachhaltigkeitsausstellung in der Hofburg

+ 2 x 10 VIP-Tickets zur Eröffnung

+ 100 Tagestickets mit Logo-Aufdruck

+ Möglichkeit eines Präsentationsstandes vor Ort

+ Einbindung in die Wegführung bzw. ins Leitsystem

+ Integrierung auf der Website und in der Pressearbeit

Sponsorenbeitrag: EUR 9.000,- netto

Christian Kroepfl und sein Team würde sich sehr freuen, Sie als Partner:in der Nachhaltigkeit mit an Bord zu haben. Es gibt selbstverständlich verschiedene zu Ihrem Unternehmen passende Möglichkeiten, als Partner:in mit dabei zu sein.

CIRCULAR DESIGN in der Hofburg Foto Maximilian Lottmann

Für die Planung wird gebeten bis Ende Mai Bescheid zu geben.

WO: HOFBURG Vienna, Eingang Heldenplatz, 1010 Wien, Maria-Theresien-Appartements

WANN: Freitag bis Sonntag, 3.-5. Oktober 2025, Fr. und Sa.: 10 – 18:30 Uhr; So.: 10 – 18 Uhr

Weitere Informationen finden Sie unter www.designatelier.at

Quelle: Christian Kroepfl