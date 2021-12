Partnertage Ostwestfalen 2022 – Wir dürfen, können und werden!

Schallmauer geknackt: Über 100 Aussteller vermelden die Initiatoren der Partnertage Ostwestfalen 2022. Nicht nur die Anzahl, auch die Qualität stimmt. Unter den Teilnehmern sind zahlreiche namhafte Firmen. Die Aussteller bedienen mit ihren Angeboten in Summe sämtliche Sortimentsbereiche. Einkäufer aller konsumigen Vertriebsschienen dürfen sich auf einen starken Auftritt für das Volumengeschäft Möbel freuen.

Hundert überschritten

Ihre Zusage erteilten zuletzt: FMD, Violino, M2, D&N, Neofacture, LC, Sitab, Probell, simple…M. sowie Mirrors & More. Weitere namhafte Teilnehmer könnten folgen – Partnertage wirken gerade in herausfordernden Zeiten attraktiv und förderlich für den Zusammenhalt zwischen Industrie und Handel. Die drängenden Themen dieser Tage – wie Produktionsengpässe, Materialknappheit, Personalmangel und Digitalisierung – werden am besten face-to-face und auf Augenhöhe kommuniziert. Die Partnertage Ostwestfalen 2022 bieten Einkäufern aus dem Massenmarkt die richtigen Produkte in einem spannenden Angebotsmix für alle Sortimentsbereiche und die richtigen Ansprechpartner, darunter die großen Big-Player und interessanten Newcomer für die konsumigen Preislagen. Das ideale Event, um das Geschäft zu Beginn des Jahres mit vereinten Kräften anzuschieben.

Der individuelle Kontakt und die intensiven Gespräche sind neben der lockeren Arbeitsatmosphäre die wichtigen Markenzeichen dieser einmaligen, sympathischen Veranstaltung. Idee der Partnertage Ostwestfalen ist es, Volumenabnehmern einen eigenen Ordertermin zu Beginn des Jahres anzubieten. Im Mittelpunkt des Branchentreffs stehen Werbeware und Aktionsartikel für Frequenz und Umsatz. Zudem bieten die Industriepartner umsatzstarke Sortimente für die konsumigen Preislagen stationär wie online.

Öffnungszeiten:

Dienstag und Mittwoch, den 1. und 2. Februar 2022 von 9 bis 18 Uhr

Donnerstag, den 3. Februar 2022, von 9 bis 16 Uhr.

Zugang nur für Fachbesucher. Eintritt, Parken und Verzehr sind kostenfrei.

Mehr Informationen unter www.partnertage-ostwestfalen.de

Quelle: WAW Gruppe