Partnertage Ostwestfalen 2026 – Bereits 120 Anmeldungen

Mit ihrer klaren Ausrichtung auf produktrelevante Neuheiten, effiziente Sortimentsgestaltung und praxisnahe Lösungen konzentrieren sich die Partnertage Ostwestfalen 2026 auf das, was Entscheider für ein erfolgreiches Business benötigen. Die Veranstaltung bietet zudem eine Plattform, um Netzwerke und Kooperationen anzubahnen, Marktveränderungen frühzeitig wahrzunehmen und neue Wertschöpfungsketten aufzubauen.

Fokus auf das Wesentliche: richtige Aussteller, relevante Themen, konkrete Lösungen

Gerade vor dem Hintergrund der weiterhin anspruchsvollen Marktsituation ist die Veranstaltung ein wichtiger Anschub für Handel und Industrie. „Lieber etwas wagen, statt zu klagen“ – diese Haltung prägt 2026 den Branchentreff in Ostwestfalen. Die Herausforderungen sind bekannt. Deshalb braucht es für 2026 neue Impulse, um das Geschäft spätestens ab Sommer zu beleben.

Gemeinsam stark: Industrie und Ostwestfalen-Lippe als Impulsgeber

Die Partnertage unterstreichen einmal mehr die besondere Rolle Ostwestfalen-Lippes als traditionsreicher und zugleich innovativer Standort. Das Zusammenspiel bedeutender Branchenpartner – darunter u. a. Musterring und die Möbelmeile – zeigt, wie eng Handel und Hersteller zusammenarbeiten, um notwendige Akzente zu setzen. Ein klares Statement: Die Stärke der Region zeigt sich nicht nur im Herbst, sondern auch im Frühjahr. Alle Aktivitäten rund um die Partnertage Ostwestfalen sind dafür ein zentrales Beispiel.

Neu dabei im März 2026

Unter den Neuausstellern befinden sich unter anderem Fey, Wendre, Schrankzeit by Wimex, ADA, Kuka, Guardian und Euziel.

Das gesamte Ausstellerverzeichnis ist ab sofort unter www.partnertage-ostwestfalen.de/aussteller/ verfügbar; Aktualisierungen werden laufend vorgenommen.

Öffnungszeiten:

Dienstag und Mittwoch, den 24. und 25. März 2026 von 9 bis 18 Uhr,

Donnerstag, den 26. März 2026, von 9 bis 16 Uhr.

Eintritt, Parken und Verzehr sind kostenfrei.

Zugang nur für Fachbesucher.

Mehr Informationen unter www.partnertage-ostwestfalen.de

Quelle: WAW Gruppe