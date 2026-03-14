Partnertage Ostwestfalen 2026 – Jetzt anmelden und gemeinsam handeln!

Damit wächst die Ausstellerliste der Partnertage weiter und unterstreicht den Anspruch der Veranstaltung als marktrelevante Plattform für den Möbelhandel. Die präsentierenden Unternehmen kennen die aktuellen Anforderungen des Marktes genau: Sie wissen, welche Sortimente gefragt sind, welche Preislagen funktionieren und welche Innovationen dem Handel Impulse geben. Entsprechend können sie schnell, gezielt und praxisnah reagieren – ein entscheidender Vorteil in einem anspruchsvollen Marktumfeld.

Miteinander stark – das „Wir-Gefühl“ der Branche

Gerade in der aktuellen Situation gewinnt der Austausch innerhalb der Branche besonders an Bedeutung. Die Partnertage bieten dafür den passenden Rahmen: Neben der Präsentation neuer Warenprogramme stehen Dialog, Diskurs und die gemeinsame Auslotung von Perspektiven im Mittelpunkt. Gefragt ist ein starkes „Wir-Gefühl“ der Branche – zwischen Industrie, Handel und Partnern entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Die Partnertage Ostwestfalen schaffen dafür die besten Voraussetzungen: kurze Wege, konzentrierte Angebote und persönliche Gespräche auf Augenhöhe.

Sortimente für das Sommer- und Herbstgeschäft

Für den Handel sind die Partnertage zugleich ein wichtiger Termin für Sortimentsentscheidungen und strategische Weichenstellungen mit Blick auf das Sommer- und Herbstgeschäft. Das Angebot reicht dabei von konventionellen Wohnprogrammen über Junges Wohnen, SB- und Mitnahmekonzepten bis hin zu onlineoptimierten Sortimenten – praxisnah, marktgerecht und auf die Anforderungen verschiedener Vertriebskanäle abgestimmt.

Servicepaket inklusive

Auch in diesem Jahr profitieren Besucher von einem umfassenden Servicepaket mit kostenfreiem Eintritt, Catering und Parkmöglichkeiten – für einen effizienten und angenehmen Messebesuch.

Jetzt anmelden und besuchen

Die Branche steht vor wichtigen Entscheidungen. Die Partnertage Ostwestfalen bieten die passende Plattform, um gemeinsam zu handeln, Strategien zu diskutieren und die richtigen Partner für das kommende Geschäft zu finden.

Weitere Informationen sowie die aktuelle Ausstellerliste unter: www.partnertage-ostwestfalen.de

Quelle: WAW Gruppe