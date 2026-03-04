Partnertage Ostwestfalen 2026 – Sicherheit, Vertrauen & klare Perspektiven

Unter den zusätzlich bestätigten Ausstellern finden sich renommierte Unternehmen wie Wiemann, IMC, Gutekunst, MB Outdoor – Ploß, Priess, Paar und Composad. Sie ergänzen ein starkes Portfolio etablierter Anbieter, die ihre Marktkompetenz seit Jahren auf den Partnertagen Ostwestfalen unter Beweis stellen.

Gemeinsamer Auftritt Ostwestfalen: Stärke durch Zusammenarbeit

Ein besonderes Zeichen setzt der geschlossene Auftritt der Region Ostwestfalen in enger Verbindung mit Partnern wie der Möbelmeile, Musterring, Bega und Polipol. Dieses Zusammenspiel steht für ein klares Signal: Die Branche setzt auf Austausch, gemeinsames Handeln und abgestimmte Strategien.

Im Mittelpunkt der Partnertage Ostwestfalen stehen nicht nur Produkte, sondern der Dialog über Marktanforderungen, Sortimentskonzepte und zukünftige Entwicklungen. Entscheidend ist dabei die Verbindung aus den richtigen Partnern, der richtigen Ware und notwendigen Innovationen – eine Kombination, die dem Handel Orientierung und Planungssicherheit bietet.

Der Hallenplan der Partnertage 2026

Verlässlicher Kurs in herausfordernden Zeiten

Die Partnertage Ostwestfalen sind genau das, was sie seit Jahren auszeichnet: eine fokussierte, praxisnahe Branchenplattform mit klarem Profil und voller Überzeugung seitens der Industrie. Der konsequente Kurs auf marktrelevante Anbieter, bewährte Qualität und partnerschaftliche Zusammenarbeit macht die Veranstaltung zu einem stabilen Anker in einem anspruchsvollen Marktumfeld.

Gerade in der aktuellen Situation ist diese Verlässlichkeit ein entscheidender Vorteil: Der Handel kann sich darauf verlassen, hier genau die Impulse zu finden, die für Sortimentsentscheidungen, strategische Ausrichtung und nachhaltigen Erfolg notwendig sind.

Besuch und Service sind kostenfrei

Weitere Informationen finden Sie unter: www.partnertage-ostwestfalen.de

Öffnungszeiten:

Dienstag und Mittwoch, den 24. und 25. März 2026 von 9 bis 18 Uhr, Donnerstag, den 26. März 2026, von 9 bis 16 Uhr.

Eintritt, Parken und Verzehr sind kostenfrei.

Zugang nur für Fachbesucher.

Quelle: WAW Gruppe