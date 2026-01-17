Planungsprofi betreut Rotpunkt-Kunden in Bayern

Die lange Vakanz bei der Neubesetzung begründet Sven Herden, Geschäftsführer Vertrieb & Marketing, mit dem hohen Anspruch des Küchenmöbelherstellers an die fachlichen und menschlichen Kompetenzen seines Außendienstes. Jetzt wurde der passende Fachmann gefunden. Martin Bach ist gelernter Schreiner und war seit 2002 als selbstständiger Küchenfachhändler tätig. „Planung, Verkauf und Montage aus einer Hand“, lautete das Angebot für die Kundschaft aus Kelheim (Niederbayern) und Umgebung. Dabei zählte Rotpunkt Küchen seit fünf Jahren zu den Hauptlieferanten. Seine tiefen Kenntnisse des variantenreichen Rotpunkt-Sortiments setzt er jetzt in der Betreuung und Beratung des Fachhandels in seiner bayerischen Heimat ein.

„Damit ist Martin Bach für unsere Kunden ein kompetenter Gesprächspartner auf Augenhöhe“, so Sven Herden.

Mit der Verpflichtung von Martin Bach ist der Außendienst von Rotpunkt Küchen in Deutschland jetzt wieder vollständig besetzt. Insgesamt sind sieben Fachkräfte bundesweit in der Betreuung des Fachhandels aktiv.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rotpunktkuechen.de

Quelle: Rotpunkt Küchen