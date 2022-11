POS-Frühlingsaktionen von RÖSLE

Nach der langen Winterzeit freuen wir uns, wenn im Frühling die Natur erneut zum Leben erwacht und wir kulinarisch wieder aus dem Vollen schöpfen können. Knackiges junges Gemüse und Obst lachen uns besonders an, wir haben Lust auf Leichtes und Frisches. Gerade Spargel steht dann hoch im Kurs. Und entsprechende Küchenwerkzeuge zur Zubereitung ebenso.

Saisonal, attraktiv, auffällig: Die richtigen Impulse setzen

Vom 01. Februar bis 31. März 2023 läuft die RÖSLE Frühlingsaktion „Spargel & Gemüse satt!“. Ein absolutes Muss bei der Aktion: Der Spargeltopf „Elegance“ aus Edelstahl mit Siebeinsatz und praktischem Schüttrand zum tropffreien Ausgießen. Mit Plakaten, Aufstellern und Rezeptkarten unterstützt der Allgäuer Küchenspezialist RÖSLE den Handel bei der Promo. Eine breite Bewerbung auf Social Media und weiteren Online-Kanälen sowie im RÖSLE Newsletter schaffen zusätzlich Aufmerksamkeit für die Aktion.

„Bei unseren Aktionen für den Handel legen wir besonderen Wert darauf, dass wir damit zielgerichtet und am Puls der jeweiligen (Jahres-)Zeit sind. Mit unserem vielseitigen und hochwertigen Sortiment können wir genau das bieten, was aktuell gefragt ist. Durch entsprechende Promotions geben wir dem Handel die Möglichkeit, Themen in den Fokus zu rücken, die seine Kunden gerade besonders interessieren“, so Alexander Aust, Leitung Vertrieb Geschäftsbereich Küche und Treue bei RÖSLE.

So plant RÖSLE auch im Sommer und Winter weitere Aktionen für den Handel. Vom 01. Mai bis 31. Juli geht es um „Salat & Grillzeit“. Alles, was man braucht, um den Sommer beim Picknick und beim gemeinsamen Grillabend zu genießen, von Salatschleudern und -besteck bis hin zu Grillgeräten und -zubehör, wird hierbei groß in Szene gesetzt. Im Winter darf sich der Handel auf tolle POS-Aktionen rund um Weihnachten und Backen freuen.

Mit RÖSLE durchs Jahr

Die RÖSLE Frühlings-Promo leitet eine Reihe an Aktionen ein, mit denen RÖSEL 2023 dem Handel die richtigen Impulse für seine Käufer an die Hand gibt. Dazu gehören auch die beiden Test-Aktionen „Messerscharf!“ zu den RÖSLE Messer-Serien und „Nachhaltig!“, die Test-Aktion zur CADINI-Serie mit Töpfen und Pfannen, für die 100 % recyceltes Aluminium genutzt wird. Zudem gibt es drei attraktive Rabatt-Aktionen, die Händler einen vergünstigten Einkauf ermöglichen: „Alles drin: Haushaltswoche“, „Immer griffbereit: Hakenserie“ und „S_S_S: Siebe, Seiher, Schüsseln“.

Neben den gezielten und zeitlich begrenzten Aktionen bietet RÖSLE dem Handel eine ganzjährige Begleitung, beispielsweise durch Endkunden-Broschüren, Werbemittel oder Thekendisplays: Jeden Monat gibt es neue Produkte, die im RÖSLE Thekendisplay aus Holz im Angebot sind. Ebenfalls das ganze Jahr aktuell: Die PINK CHARITY EDITION, bei der pro verkauftem Artikel 1 € an die Organisation Pink Ribbon Deutschland geht, die sich im Kampf gegen Brustkrebs engagiert.

Zu allen Aktionen stellt RÖSLE dem Handel brandneue POS-Materialien zur Verfügung.

Die RÖSLE Handelsaktionen 2023 im Überblick:

Jahreszeit Frühling – Spargel & Gemüse satt!

Zeitraum: 01.02.2023 – 31.03.2023 Sommer – Frischer Salat & Grillzeit!

Zeitraum: 01.05.2023 – 31.07.2023 Winter – Es wird Weihnachten!

Zeitraum: 01.10.2023 – 31.12.2023 Testen Messerscharf! Testaktion Messer-Serien

Zeitraum: 01.04.2023 – 31.05.2023 Nachhaltig! Testaktion CADINI-Serie

Zeitraum: 01.07.2023 – 31.08.2023 Rabatt Alles drin: Haushaltswoche %

Zeitraum: 01.01.2023 – 31.01.2023

Zeitraum: 01.12.2023 – 31.01.2024 Immer griffbereit: Hakenserie %

Zeitraum: 01.02.2023 – 31.03.2023 S_S_S: Siebe, Seiher, Schüsseln %

Zeitraum: 01.05.2023 – 30.06.2023 Ganzjahres-Aktionen Thekendisplay – Durch das ganze Jahr!

Zeitraum: 01.02.2023 – 31.01.2024 PINK CHARITY EDITION – Gutes tun!

Zeitraum: 01.01.2023 – 31.01.2024

Weitere Informationen finden Sie unter www.roesle.com

Quelle: RÖSLE