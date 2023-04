Premiere der Belgian Furniture Days

Erkunden Sie die Welt der raffiniertesten belgischen Möbel- und Designmarken, die alle eng beieinander liegen und von kulturellen und gastronomischen Hotspots umgeben sind.

Entdecken Sie die neuesten Trends und die nächsten Kollektionen auf informelle Weise von den teilnehmenden Marken. Zum ersten Mal haben Besucher der Belgischen Möbeltage die Möglichkeit, nicht nur einen Teil der neuen Kollektion zu entdecken, sondern während eines 6-tägigen Treffens die DNA aller Teilnehmer einzuatmen.

Das Beste, was Belgien zu bieten hat! Entdecken Sie eine beispiellose Auswahl an Marken, klassisch oder modern, drinnen oder draußen: Während dieser 6-tägigen Veranstaltung, an der Sie 2023 teilnehmen müssen, ist alles für Sie da!

Eine breite Palette belgischer Möbelmarken, die alle eng im Herzen Europas angesiedelt sind, öffnen ihre Türen für ein 6-tägiges Treffen. Entdecken Sie die neuesten Trends und kommenden Kollektionen auf informelle Weise im Herzen der teilnehmenden Marken.

Lassen Sie sich inspirieren!

Die belgischen Möbeltage sind mehr als Möbel und Design. Belgien liegt im Zentrum Europas und ist bekannt für seine kulturellen und gastronomischen Hotspots. Nehmen Sie sich Zeit, um die neuesten Trends in Mode, Design und Gastronomie in den vielen versteckten Juwelen zu entdecken.

Die Belgian Furniture Days sind eine Initiative von BelgoFurn, powered by Fedustria

Die nachstehenden Firmen präsentieren sich auf den Belgian Furniture Days

Castle-Line – Izegem, West Flanders Neo-Style – Dilsen-Stokkem, Limburg De Eiken Zetel – Eeklo, East Flanders Otium Care – Dilsen-Stokkem, Limburg Deknudt Mirrors – Deerlijk, West Flanders Passe Partout – Temse, East Flanders DOMANI – Antwerp, Antwerp PR Living – Waregem, West Flanders Dôme Deco – Dilsen-Stokkem, Limburg Robu – Wingene, West Flanders Drisag – Herentals, Antwerp Revor Bedding – Kuurne, West Flanders Durlet – Izegem, West Flanders ROM – Eupen, Luik Ethnicraft – Boom, Antwerp Roolf Living – Oostrozebeke, West Flanders Heatsail – Kontich, Antwerp Royal Botania – Nijlen, Antwerp Heerenhuis – Antwerp, Antwerp Scapa Home – Antwerp, Antwerp

Gardeco – Oostkamp, West Flanders SERAX – Kontich, Antwerp GBO by Bauwens – Beernem, West Flanders Theuns – Essen, Antwerp Gommaire – Merksem, Antwerp Thothem – Essen, Antwerp Jati & Kebon – Nazareth, East Flanders Toon De Somer – Antwerp, Antwerp Joli – Kortrijk, West Flanders Tuoi – Ingelmunster, West Flanders Kreamat – Bilzen, Limburg Up2Date – Bornem, Antwerp Leda – Torhout, West Flanders Vandenberghe – Wingene, West Flanders Ligna – Dilsen-Stokkem, Limburg Veldeman Bedding – Oudsbergen, Limburg Mecam Group – Dilsen-Stokkem, Limburg Verdon – Antwerp, Antwerp Medalounger – Bornem, Antwerp Vincent Sheppard – Spiere, West Flanders

Meubar — Evan – Zedelgem, West Flanders VIPACK – Ooigem, West Flanders Modulax – Bornem, Antwerp WALFiLii – Kapellen, Antwerp Moments Furniture – Ingelmunster, West Flanders Wünder – Roeselare, West Flanders MDR by Bauwens – Beernem, West Flanders

Weitere Informationen finden Sie unter www.belgianfurnituredays.com

Quelle: Belgofurn