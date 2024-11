Re-Opening des Showrooms von Nowy Styl in Dornbirn

Neue Perspektiven – Der neu gestaltete Showroom im Herzen von Dornbirn ermöglicht neue Einblicke: Nach dem Konzept des Activity Based Working finden sich hier Mikrozonen für konzentriertes Arbeiten ebenso wie Zonen für effektiven und kreativen Austausch. Die vielfältigen Einrichtungslösungen der Marken Nowy Styl, Kusch+Co und SITAG by Nowy Styl schaffen ein ganzheitliches Raumkonzept, bei dem das Wohlbefinden im Vordergrund steht.

Der knapp 250 m² große Showroom liegt zentral in Dornbirn im Wifi-Gebäude und eröffnet durch seine großen Schaufenster zur Bahnhofstraße inspirierende Einblicke: Entsprechend dem „State of the Art“ moderner Arbeitsplätze zeigt die Ausstellung verschiedene Mikrozonen, die unterschiedliche Tätigkeiten komfortabel unterstützen: Für Interaktion, Begegnung, Ideen- und Informationsaustausch, Kreativität und Konzentration. Elemente des Biophilic Design wurden mit modernen, klaren Lösungen kombiniert. Natürliche, wohnliche Farben mit warmen Braun- und Holztönen, inspiriert von Mutter Natur, sorgen für Wohlbefinden.

Quelle. NovyStyl