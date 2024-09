REGIODATA–ANALYSE: Spanien – Land der Mega-Shopping Center

Die gesamte vermietbare Fläche der spanischen Mega-Center beträgt etwa 4,1 Millionen m². Deutschland hingegen hat aktuell „nur“ 48 solcher Mega-Center, verfügt jedoch über eine größere Anzahl an mittelgroßen Shopping Centern zwischen 30.000 und 50.000 m².

Die weiteren Spitzenplätze unter diesen sehr großen Shopping Centern belegen die Türkei, Frankreich und Polen. Dabei sind die beachtlichen Verkaufsflächen in Spanien, der Türkei und Frankreich häufig auf die großen Lebensmittel-Hypermärkte zurückzuführen, die alleine bis zu 15.000 m² umfassen können. Obwohl die Stadtagglomerationen vergleichsweise klein sind, weisen die skandinavischen Länder eine bemerkenswert hohe Dichte auf. Das scheint vor allem der topographischen Struktur und den damit verbundenen langen Anreisewegen geschuldet.

Während es europaweit über 1.100 Shopping Center mit einer Fläche zwischen 30.000 und 50.000 m² gibt, sind es aktuell ca. 600 Center über 50.000 m² und davon etwa 90 Mega-Center mit einer Verkaufsfläche von über 100.000 m². Die größten Shopping Center Europas befinden sich jedoch nicht in den erwähnten Spitzenländern, sondern in Großbritannien: das Westfield London, das Trafford Centre und das Westfield Stratford London, jeweils mit weit mehr als 150.000 m² vermietbarer Fläche.

Generell scheint die Hochphase der Mega-Shopping Center jedoch vorüber zu sein. Seit dem Jahr 2020 wurden lediglich 26 Center mit einer vermietbaren Fläche von 50.000 m² oder mehr eröffnet, während es zwischen 2010 und 2020 immerhin 241 waren. Ein Jahrzehnt zuvor waren es gar 267 Einkaufszentren. Aktuell sind in Europa knapp 20 solcher Riesencenter geplant, u.a. in Spanien und Belgien, von denen allerdings vermutlich nur die Hälfte realisiert wird. Das aktuell größte Projekt in der Pipeline ist nach wie vor das Westfield Milano Shopping Center mit einer geplanten Verkaufsfläche von 155.000 m².

Quelle: RegioData