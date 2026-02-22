re:think convention: Plattform für nachhaltiges Design und Kreislaufwirtschaft

Ein zentraler Programmpunkt der Veranstaltung ist die Preisverleihung der re:think design competition – einem Wettbewerb für zirkulär gedachte Soft-Seating-Konzepte aus nur einem Basismaterial, den Nowy Styl in wissenschaftlicher Begleitung des Fraunhofer Cluster of Excellence Circular Plastics Economy CCPE initiiert hat. Ziel des Wettbewerbs ist es, innovative Designansätze sichtbar zu machen, die Material, Funktion und Kreislaufwirtschaft von Beginn an zusammendenken und Produkte ermöglichen, die durch den Einsatz eines einzigen Materials vollständig recycelbar sind.

Plattform für Wissen, Austausch und Praxis

Die Nowy Styl re:think convention ist viel mehr als nur eine Preisverleihung: sie ist eine interaktive Plattform, die Wissen vermittelt, Perspektiven zusammenführt und Lösungsansätze sichtbar macht. Ziel ist es, den Dialog zwischen Kreativen, Wissenschaftler:innen und Wirtschaftsvertreter:innen zu fördern und Nachhaltigkeit nicht nur zu diskutieren, sondern erlebbar zu machen.

Neben der Auszeichnung der Gewinner:innen der re:think design competition erwartet die Gäste aus Design, Architektur, Wirtschaft und Fachhandel ein vielseitiges Fachprogramm, das Theorie, Praxis und Dialog miteinander verknüpft. Keynotes und Vorträge bieten Einblicke in aktuelle Entwicklungen aus Design, Architektur und zukunftsorientierten Arbeitskonzepten. In einer Paneldiskussion werden zentrale Fragen zu Markttrends, Kreislaufwirtschaft, Design und Produktentwicklung behandelt. Damit bietet das Event sowohl praktische Anregungen für den Fachhandel, Planende und Designer:innen als auch strategische Impulse für Unternehmen und Organisationen.

Ergänzt wird das Programm durch exklusive Einblicke in use2, das Second-Life-Konzept von Nowy Styl. Gebrauchte Möbel werden hier herstellerunabhängig so aufbereitet und instandgesetzt, dass sie in Qualität, Funktion und Langlebigkeit einem Neuprodukt in nichts nachstehen – und somit bereit für einen zweiten Lebenszyklus und neue Einsatzmöglichkeiten sind.

re:think design competition

Darüber hinaus präsentiert eine Ausstellung die besten zehn eingereichten Konzepte im Rahmen der re:think design competition – einem Wettbewerb für zirkulär gedachte Soft-Seating-Konzepte aus nur einem Basismaterial, der Innovation, Funktion und Kreislaufwirtschaft miteinander verbindet. Besucher:innen erhalten so einen direkten Zugang zu den Ideen, Denkansätzen und Visionen der teilnehmenden Designer:innen und Young Professionals.

Hochkarätige Jury mit interdisziplinärer Expertise

Die Bewertung der Wettbewerbsbeiträge erfolgt durch ein Expertengremium, das unterschiedliche Perspektiven vereint:

Dr. Sascha Peters, Gründer und Geschäftsführer der Zukunftsagentur Haute Innovation, Honorarprofessor sowie einer der führenden europäischen Experten für Materialien und Technologie

Antonio Scaffidi, Designer, Gründer des Designkollektivs danish-designMAKERS und Dozent an der Royal Danish Academy

Des. Sabrina Schreiner, Gruppenleitung User-Centered Technology am Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT

Cezary Janas, Director Product Management bei Nowy Styl

Mit ihrer Expertise aus Designpraxis, Forschung, Materialinnovation und Industrie steht die Jury exemplarisch für den interdisziplinären Ansatz der re:think convention.

Branchenübergreifender Austausch



Die re:think convention richtet sich an Designer:innen, Architekt:innen, Fachhändler:innen, Endkund:innen, Medienvertreter:innen, politische Entscheider:innen sowie die Nachhaltigkeits-Community. Ziel ist es, unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen, den Dialog zu fördern und verantwortungsvolles Design als gemeinsamen Auftrag zu verstehen.

Interessierte können sich über folgenden Link zur Teilnahme an der re:think convention am 23. April in Steyerberg vormelden: https://easy-feedback.de/rethink-convention/2089908/911zb9M

Weitere Informationen finden Sie unter www.NowyStyl.com und unter www.kusch.com

Quelle: Nowy Styl