Röntgenblick enthüllt versteckte Küchendetails

Clever Ausstattung

Auch wenn der erste Blick den Küchen-Oberflächen und -Fronten gilt, lohnt es sich, genauer hinzusehen. Schnell entdecken designaffine Möbelfans REVEGO, das Pocketsystem von Blum. Das elegante Einschiebetürsystem mit ausgeklügelter Bewegungstechnologie lässt ganze Wohnbereiche und Küchenzeilen verschwinden. Im Handumdrehen verbirgt REVEGO nicht nur den Arbeitsbereich, sondern auch wertvollen Stauraum.

Neben dem schicken Pocketsystem hält zudem der praktische Vorratsschrank SPACE TOWER reichlich Platz bereit. Um weiteres Küchenequipment effizient zu verstauen, und den Raum bis unter die Decke zu nutzen, empfiehlt sich der Einbau der neuen Blum-Klappengeneration AVENTOS top. In Kombination mit der elektrischen Öffnungsunterstützung SERVO-DRIVE bieten die Klappen einen vollendeten Nutzungskomfort.

Hoher Designfaktor

Blum bietet für nahezu jede Anschlagsituation die passenden Scharniersysteme. Sowohl die Funktionen TIP ON für griffloses Öffnen als auch BLUMOTION für gedämpftes Schließen gewährleisten höchste Bewegungsqualität, während Scharniere in Onyxschwarz einen zusätzlichen Designfaktor bieten. Auch bei den Auszügen erfüllt Blum sowohl ästhetische als auch funktionale Ansprüche. Boxsysteme wie LEGRABOX garantieren höchste Qualität und maximale Designfreiheit. Das Programm ist so vielfältig wie kein anderes: Schubkästen, Innenschubkästen, Frontauszüge und Innenauszüge sind in verschiedenen Farben, Materialien, Höhen, Nennlängen und Belastungsklassen verfügbar – auch individuelle Brandingelemente sind möglich.

Blum bietet für nahezu jede Anschlagsituation die passenden Scharniersysteme

Mehr Informationen unter www.blum.com

Quelle: BLUM