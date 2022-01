RÖSLE ist neuer Official Partner des FC Bayern München

Doch nicht nur das: eine langjährige Tradition, bayerische Wurzeln, familiäre Werte, eine Verbundenheit zur Region und das Streben nach Erfolg und Qualität – es gibt vieles mehr, was RÖSLE und den FC Bayern München verbindet. Ob die traditionelle Grillwurst im Stadion oder die BBQ-Party im eigenen Garten zum Bundesliga- oder Champions League Spiel – Fußball-Fans sind meist auch BBQ-Liebhaber. Denn bei einem spannenden Spiel macht der gemeinsame Genuss und Jubel besonders viel Freude! Deshalb kreieren die beiden Unternehmen in diesem Jahr ein spannendes Sortiment für einzigartige Fan-Momente am Grill.

RÖSLE Grill mit Fußball Twist – Der geht ins Netz!

Wer auch im eigenen Garten die Fan-Treue zum FC Bayern München unter Beweis stellen möchte, wird sich über das neue Grillgeräte-Portfolio freuen. In der bekannt hohen RÖSLE-Qualität werden die Gasgrill BBQ-Stationen VIDERO G2-S, G3-S und G4-S sowie der Kugelgrill NO.1 SPORT F50 als „FC Bayern Edition“ in einer exklusiven Sonderedition mit speziellen Fan-Details erhältlich sein. Neben den Grillmodellen wird das passende Zubehör Teil des Sortiments werden. Denn das Werkzeug macht bekanntlich den Meister! So werden die beliebten RÖSLE-Grillzangen, Reinigungsbürsten, Premium-Grillhandschuhe sowie ein Steakmesser-Set den Fan-Auftritt perfekt werden lassen. Und wem das Steak vom Grill nicht reicht, der kann sich auf einen gebrandeten Pizzastein sowie die Burgerpresse der FC Bayern Edition freuen.

Gemeinsam in die neue Saison starten!

Der FC Bayern München ist nicht nur in Bayern zu Hause, sondern in der ganzen Welt bekannt wie kaum ein anderer Fußball-Club. Auch RÖSLE gehört unter den Grillherstellern zu den Top-Marken. „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit RÖSLE“, fasst Andreas Jung, Vorstand Marketing des FC Bayern München zusammen. „Grillen und Fußball – das gehört bei vielen Menschen zusammen, da teilen wir uns ein Spielfeld, weil sich beide Leidenschaften leicht verbinden lassen. Der FC Bayern und RÖSLE sind in ihren Märkten absolute Premiummarken und stehen für Verlässlichkeit, Heimatverbundenheit, Tradition und Genuss.“

Auch Henning Klempp, Geschäftsführer von RÖSLE, ist stolz auf die neue Partnerschaft. „Der FC Bayern steht für absolute Qualität auf dem Platz und auch für RÖSLE gehört dies seit 1888 zum Anspruch an seine Produkte. Hier stimmt die gemeinsame Basis für eine erfolgreiche Partnerschaft überein, noch dazu kommen beide Unternehmen aus Bayern. Und am Ende der Saison sind wir hoffentlich alle Meister – am Grill und auf dem Platz.“

Die Produkte werden ab dem Frühjahr 2022 über ausgewählte Partner im Handel, den RÖSLE Shop in Marktoberdorf oder in einzelnen FC Bayern Stores erhältlich sein sowie online über www.roesle.com und den FC Bayern Webshop unter www.fcbayern.com/shop. Die Partnerschaft wird unter anderem auf den sozialen Netzwerken, über PRKommunikation und im Handel sicher für große Aufmerksamkeit sorgen. Dazu kommen Gewinnspiele und Promotions sowie Broschüren und ein eigener POS-Aufbau um den neuen Produkt-Kader auch richtig in Szene zu setzen.

RÖSLE & FC BAYERN: Das passt!

Henning Klempp, Geschäftsführer RÖSLE GmbH & CO KG und Andreas Jung, Vorstand Marketing FC Bayern München

Weitere Informationen finden Sie unter www.roesle.de

Quelle: Rösle