Roser AG: Bestes Furnier für das Fitness-Studio „White Rabbit“ im schweizerischen Bern

Der Namensgeber des Fitness-Studios perfekt in Szene gesetzt

Furnier wohin man schaut: Das Fitness-Studio „White Rabbit“ in Bern zeigt aus nahezu jedem Blickwinkel edles Furnier in Bestform. Vom geräucherten europäischen Nussbaum über die französische Weißeiche in sägeroher Ausführung bis hin zu geriegeltem und geräuchertem Eukalyptus sowie zur Edelkastanie reichen die verbauten Hölzer. Rund 500 Quadratmeter des attraktiven Materials kamen zum Einsatz.

Warme Holztöne bestimmen die Optik im Trainingsraum

„Für den anspruchsvollen Ausbau des exklusiven Fitness-Studios hat Bauherr Georg Bielmann aus unserem umfangreichen Angebot im firmeneigenen ‚konzept.raum‘ gewählt“, so Fabian Sager, bei Roser unter anderem verantwortlich für Furnier-Projekte und berichtet weiter: „Im konzept.raum warten Furniere aus mehr als 100 Holzarten auf anspruchsvolle Projekte wie dieses.“ Das Ergebnis ist überaus sehenswert: Vom Handtuchhalter bis zu großformatigen Oberflächen zeigt das Filet des Baumes, was es optisch und haptisch leisten kann.

„In so einer Umgebung können sich die Gäste des Studios während ihres intensiven Workout-Programms vollkommen wohlfühlen – und sich gleichzeitig gedanklich mit der Schönheit der Natur beschäftigen. So lassen sich die nächste Tour mit dem Mountainbike oder eine anspruchsvolle Mehrtages-Wanderung quasi ganz nebenbei planen“, so Ursula Geismann, Geschäftsführerin der Initiative Furnier + Natur (IFN) und langjährige Trendanalystin, über das Premium-Objekt in der Schweiz.

Auch hier zeigt das Furnier, was in ihm steckt

Spannende Kontraste im Wellness-Bereich

Weitere Infos zum Thema Furnier unter www.furnier.de oder www.furniergeschichten.de

Quelle: IFN FURNIER/Fotos © White Rabbit