Sachsenküchen auf der Küchenmeile 2024 mit dem Messethema: „KÜCHEN IM KONTEXT”

Auf der Küchenmeile 2024 präsentiert Ihnen Sachsenküchen in diesem Jahr gleich zwei neue Designkonzepte: Das neue Softline-Konzept besticht durch seine weichen Formen und sanften Radien, die einen harmonischen Kontrast zu den oft kantigen und geradlinigen Möbeln bilden. Die meist solitären Elemente des Softline-Konzepts fügen sich nahtlos in jede Architektur ein und sind so flexibel, dass sie auch nach einem Umzug problemlos ihren Platz finden. Diese sanften Linien schaffen eine einladende und gemütliche Atmosphäre, die einfach zum Wohlfühlen einlädt. Beim neuen Faceline-Konzept wird die „Frontlinie“ durch einen Tiefenversatz und seitliche Frontüberstände aufgebrochen, wodurch eine dynamische, mehrdimensionale Gestaltung geschaffen werden kann. Das eigens dafür entwickelte Beleuchtungssystem verstärkt diese Wirkung und sorgt für eine blendfreie, stimmungsvolle Beleuchtung, die sowohl funktional als auch ästhetisch ist.

Sachsenküchen Solitär

Neben diesen Designinnovationen gibt es eine Vielzahl neuer Materialien und Oberflächen. Von neuen Holzdekoren über metallische Möbelfronten bis hin zu täuschend echten Steinfronten. Besonders hervorzuheben sind die neuen Fronten mit „Präge-Linoleum“, die mit ihren einzigartigen floralen und geflochtenen Strukturen sowohl optisch als auch haptisch begeistern. Im Bereich der natürlichen Materialien erweitert Sachsenküchen gleichzeitig das Sortiment an furnierten Möbelfronten um die Holzarten Rüster und Esche.

Sachsenküchen Solitär

Auch bei den technischen Neuheiten gibt es ebenfalls spannende Neuerungen. Im Modelljahr 2025 wird das im vergangenen Jahr optional eingeführte AccuraBox-Schubkastensystem zum neuen hochwertigen Standard, die Klappenbeschläge werden durch eine neue, nicht sichtbare Variante ergänzt und mit dem Concepta III von HAWA wird das Angebot an Premium Beschlaglösungen mit einer Falt-Einschubtüren abgerundet. Die Neuheiten des Jahres 2025 werden unsere Kunden aus dem Fachhandel sowohl funktional als auch ästhetisch überzeugen. Insgesamt bietet Sachsenküchen zur Küchenmeile 2024 wieder ein beeindruckendes Paket an Neuheiten und Innovationen, welches die Herzen von Designliebhabern und Küchenenthusiasten höherschlagen lässt.

Besuchen Sie Sachsenküchen im Rahmen der Küchenmeile 2024 vom 21. bis 27. September 2024 im Kitchen Center Löhne, Ihr Elko Beeg.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sachsenkuechen.de

Quelle: Sachsenküchen