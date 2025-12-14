Sascha Tapken steigt als Mitgesellschafter operativ bei TrendXpress ein

Bewährtes Erfolgsmodell in einer sich wandelnden Medienlandschaft

„Das Geschäftsmodell von TrendXpress hat sich über anderthalb Jahrzehnte hinweg bewährt – und das in einer Zeit, in der die Publikumsmedien von einem tiefgreifenden Strukturwandel geprägt sind. Das unterstreicht die Beständigkeit, die Attraktivität und die Wirksamkeit des Portals“, betont Sascha Tapken zu seinem Einstieg zum Jahresstart. In seiner neuen Funktion wird er vor allem die Bereiche Business Development und die Ausweitung der Branchenkontakte im Möbel- und Lifestylemarkt verantworten.

Das ursprüngliche Konzept löst nach wie vor viele Pain Points der Pressearbeit: Journalistinnen und Journalisten nutzen TrendXpress intensiv zur Recherche, lassen sich von der Vielfalt der Inhalte inspirieren und nutzen die bereitgestellten Bilder und Texte für die Berichterstattung. Die Präsenz der Produkte in reichweitenstarken Medien führt dazu, dass Hersteller und Händler ihre Zielgruppen direkt erreichen – insbesondere jene Konsumenten, die sich von redaktionellen Inspirationen leiten lassen und daraufhin Kaufentscheidungen treffen. Damit fungiert TrendXpress als zentrale Schnittstelle zwischen Marken, Presse, Handel und Endverbrauchern – und das in allen relevanten Segmenten wie Wohnen, Design, Lifestyle, Geschenke, Haushalt & Küche, Food, Travel sowie Family & Kids.

Hoher Bedarf an professionellem Content

Die Nachfrage nach hochwertig aufbereiteten Bildern und Informationen wächst seit Jahren – verstärkt durch den Produktionsdruck in den Redaktionen. Marken wiederum sind dazu gezwungen, Konsumenten auch in konjunkturell schwierigen Zeiten für sich zu begeistern. TrendXpress bietet dafür ideale Voraussetzungen. Redaktionen aus allen Bereichen der Publikumspresse, darunter Frauen- und Lifestylemagazine, Design- und Wohn-Magazine, Illustrierte, Foodzeitschriften, Stadtmagazine und Special Interest-Publikationen, greifen heute auf TrendXpress zu – sowohl für die Print- als auch für die Online-Berichterstattung. Jährlich kommen so mehr als 1.000 redaktionelle Erwähnungen und Veröffentlichungen zustande.

Ein weiterer Erfolgsfaktor sind die TrendXpress-Pressdays, die regelmäßig 70 bis 90 Redakteurinnen und Redakteure anziehen. Sie schätzen die Effizienz des Formats, den direkten Austausch mit den Markenverantwortlichen sowie die entspannte Atmosphäre. Die Veranstaltungen finden zweimal jährlich in den Design Offices Hamburg und den Eventräumen von Kustermann München statt.

Branchenexpertise als Zukunftsbaustein

Sascha Tapken ist seit vielen Jahren ein Kenner der Konsumgüter- und Möbelbranche – unter anderem als Redakteur und langjähriger Chefredakteur der Fachzeitschrift „möbel kultur“. 2021 machte er sich als Freelance-Autor sowie PR- und Kommunikationsexperte mit Home.Made.Storys. selbstständig und betreut seither einen festen Kundenstamm, den er auch künftig verlässlich begleiten wird. Darüber hinaus ist er seit Januar 2024 Geschäftsführer des Deutschen Kork-Verbands e.V.

Seine Verbindung zu TrendXpress reicht bis in seine Redaktionszeit zurück. Als Selbstständiger war er bereits als Key Account für den Bereich Möbel tätig – eine erfolgreiche Zusammenarbeit, die nun in eine neue Phase übergeht.

„Wir kennen Sascha Tapken seit vielen Jahren und teilen die gleiche Sicht auf Kommunikation: Lösungen müssen für alle Beteiligten einen klaren Mehrwert schaffen. Marken profitieren mit TrendXpress von hoher Reichweite und Multiplikator-Effekten, Redaktionen vom Komfort, sämtliche druckfähigen Inhalte gebündelt an einem Ort zu finden. Wir freuen uns auf die gemeinsame Weiterentwicklung des Portals und das Commitment, das er als neuer Gesellschafter mitbringt“, sagen Ildikó Schiller und Frank Hetzenecker.

Quelle:Home.Made.Storys