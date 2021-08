SCHOCK Neuheiten auf der area30 – Nachhaltig, vielfältig, stylish und farbenfroh!

SCHOCK Mono D-100 GreenLine Nigh

Im letzten Jahr hat SCHOCK mit SINK GREEN auch seine Nachhaltigkeitsaktivitäten zu einem Fahrplan gebündelt. Das erste Ziel, Klimaneutralität, wurde bereits erreicht – und als zentraler Bestandteil dieser Initiative wurde auf Produktseite mit der CRISTADUR® Green Line eine Premium-Spülenmaterialität entwickelt, die sich zu ~ 99 % aus natürlichen, nachwachsenden oder recycelten Rohstoffen zusammensetzt und optisch mit einzigartiger Farbbrillanz glänzt.

Zur area30 werden die Messebesucher:innen am Messestand B20 die gewohnten Pfade verlassen und in den Wald gehen, wo sie auf das farbenfrohe Green-Team inkl. Iggy Pop treffen. In diesem außergewöhnlichen Ambiente präsentiert SCHOCK in seinem nachhaltigsten Produktprogramm eine Reihe von Neuheiten in Form von weiteren Modellen und einer zusätzlichen Farbnuance, die die beiden bisher erhältlichen Farbtöne der CRISTADUR® Green Line, Night und Day, perfekt ergänzt.

Darüber hinaus wird der aktuelle Design-Trend Black in Black als Erweiterung bei den Armaturen aufgegriffen und eine komplette Spülenserie als Einstieg in die Premium-Welt von CRISTADUR®, der seidenmatten Oberfläche von SCHOCK, präsentiert.

Mit diesen und weiteren Neuheiten, Funktionalitäten und Farben zeigt SCHOCK einmal mehr, wie konsequent es seinen Markenkern „Colour your Life“ in coole und funktionale Lifestyle-Produkte umsetzt.

Quelle: SCHOCK