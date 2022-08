SCHOCK verstärkt Geschäftsführung mit CFO Can Köseoglu

Seine Karriere begann Can Köseoglu ( im Bild oben) 2007 bei P&G, bevor er 2017 zum Technologiekonzern Dyson wechselte. Dort managte er als CFO zuletzt die D/A/CH-Region und Polen. In seiner neuen Position komplettiert Köseoglu die SCHOCK Geschäftsführung neben Ralf Boberg, CEO, und Sven-Michael Funck, CSO. „Für mich steht das Unternehmen SCHOCK für Innovationsgeist und den Mut, neue Wege zu gehen. Ich freue mich, die Erfolgsgeschichte und die Zukunftsvision von SCHOCK zu begleiten“, sagt Can Köseoglu zu seiner neuen Position.

Mit Leidenschaft auf Wachstumskurs

Bei SCHOCK stehen die Zeichen nach der Übernahme von Marmorin und The 1810 Company zu Beginn des Jahres auf Expansion. Mit Köseoglu ergänzt eine erfahrene Persönlichkeit im Bereich international agierender Unternehmen die Führungsspitze des Spülenherstellers.

„Mit Can Köseoglu kommt ein hochqualifizierter Kollege zu uns, der sich durch agiles und innovatives Denken auszeichnet. Er bringt neben dem Know-how den Ehrgeiz und die Begeisterung mit, die Entwicklung unserer Mitarbeiter, unserer Produkte und der Marke nachhaltig zu unterstützen“, so Ralf Boberg, CEO von SCHOCK.

Quelle: Schock