Schösswender Möbel feiert 470 Jahre Betriebszugehörigkeit!

Im Rahmen der Feier würdigte Geschäftsführer Alfred Weiß insgesamt 18 langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Präsenten und Urkunden als Zeichen der Anerkennung für ihre Treue und Loyalität. Besonders erfreulich ist, dass einige der Geehrten bereits ihre Lehre bei Schösswender gemacht haben und dem Unternehmen bis heute verbunden sind. Dies unterstreicht die hohe Zufriedenheit unserer Mitarbeitenden mit Schösswender als Arbeitgeber.

Darüber hinaus verabschiedete Herr Weiß vier langjährige Wegbegleiter in den wohlverdienten Ruhestand und dankte ihnen herzlich für ihr langjähriges Engagement.

Ein gelungener Abend voller Wertschätzung, kulinarischer Highlights und feierlicher Atmosphäre!

Jubilare:

Roland Permadinger (Abteilungsleitung Sachbearbeitung): 20 Jahre

Martin Reschenhofer (Leiter Furnierabteilung): 20 Jahre

Alois Rothenbuchner (Produktion Massivabteilung): 20 Jahre

Wilhelm Wagner (Produktion Lackiererei): 20 Jahre



Christine Kammerstetter (Sachbearbeitung Massivline und Telefonzentrale): 25 Jahre

Ivica Cvijanovic (Abteilungsleitung Lackiererei): 25 Jahre

Manfred Mayrhofer (Produktion): 25 JahrePeter Alfred Forsthofer (Produktion): 25 Jahre

Reinhard Gerner (Produktion Bereichsleiter Bänke und Stühle): 25 Jahre

Wolfgang Handleder (Produktion Massivabteilung): 25 Jahre

Markus Lindner (Produktion Sonderabteilung, Lehrlingsbeauftragter): 25 Jahre

Ernst Weilbuchner (Produktion Maschinenführer): 25 Jahre

Petra Probst-Pesendorfer (Massivline & more): 30 Jahre

Maria Schmidlechner (Leitung Abverkauf Moosdorf): 30 Jahre

Victoria Zenz (Sachbearbeitung Essplätze, Office Tätigkeiten): 30 Jahre

Thomas Hofmann (Arbeitsvorbereitung): 30 Jahre

Helga Sperl (Preis- und Sortimentsverwaltung, Messevorbereitung): 35 Jahre

Momir Lazarevic (Produktion CNC-Fertigung): 35 Jahre

Pensionierungen:

Karl Duscher (Produktion: Tischabteilung): 18 Jahre

Mike Meussel (Außendienst): 25 Jahre

Elfi Eberherr (Telefonzentrale): 29 Jahre

Friedrich Scharl (Produktion Hallenmeister): 25 Jahre