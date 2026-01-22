Schösswender Möbel feiert 470 Jahre Betriebszugehörigkeit!

Im Rahmen der Feier würdigte Geschäftsführer Alfred Weiß insgesamt 18 langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Präsenten und Urkunden als Zeichen der Anerkennung für ihre Treue und Loyalität. Besonders erfreulich ist, dass einige der Geehrten bereits ihre Lehre bei Schösswender gemacht haben und dem Unternehmen bis heute verbunden sind. Dies unterstreicht die hohe Zufriedenheit unserer Mitarbeitenden mit Schösswender als Arbeitgeber.
Darüber hinaus verabschiedete Herr Weiß vier langjährige Wegbegleiter in den wohlverdienten Ruhestand und dankte ihnen herzlich für ihr langjähriges Engagement.
Ein gelungener Abend voller Wertschätzung, kulinarischer Highlights und feierlicher Atmosphäre!
Jubilare:
Roland Permadinger (Abteilungsleitung Sachbearbeitung): 20 Jahre
Martin Reschenhofer (Leiter Furnierabteilung): 20 Jahre
Alois Rothenbuchner (Produktion Massivabteilung): 20 Jahre
Wilhelm Wagner (Produktion Lackiererei): 20 Jahre
Christine Kammerstetter (Sachbearbeitung Massivline und Telefonzentrale): 25 Jahre
Ivica Cvijanovic (Abteilungsleitung Lackiererei): 25 Jahre
Manfred Mayrhofer (Produktion): 25 JahrePeter Alfred Forsthofer (Produktion): 25 Jahre
Reinhard Gerner (Produktion Bereichsleiter Bänke und Stühle): 25 Jahre
Wolfgang Handleder (Produktion Massivabteilung): 25 Jahre
Markus Lindner (Produktion Sonderabteilung, Lehrlingsbeauftragter): 25 Jahre
Ernst Weilbuchner (Produktion Maschinenführer): 25 Jahre
Petra Probst-Pesendorfer (Massivline & more): 30 Jahre
Maria Schmidlechner (Leitung Abverkauf Moosdorf): 30 Jahre
Victoria Zenz (Sachbearbeitung Essplätze, Office Tätigkeiten): 30 Jahre
Thomas Hofmann (Arbeitsvorbereitung): 30 Jahre
Helga Sperl (Preis- und Sortimentsverwaltung, Messevorbereitung): 35 Jahre
Momir Lazarevic (Produktion CNC-Fertigung): 35 Jahre
Pensionierungen:
Karl Duscher (Produktion: Tischabteilung): 18 Jahre
Mike Meussel (Außendienst): 25 Jahre
Elfi Eberherr (Telefonzentrale): 29 Jahre
Friedrich Scharl (Produktion Hallenmeister): 25 Jahre
