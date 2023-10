Sebastian Hein wird neuer Director der INTERNATIONALEN EISENWARENMESSE und Asia-Pacific Sourcing

Sebastian Hein ist bereits über viele Jahre eng mit der Koelnmesse verbunden. So startete er seine Karriere bei der Koelnmesse im Jahr 2014 in der Unternehmensentwicklung und durchlief das hauseigene Trainee-Programm.

Nachfolgend wechselte Sebastian Hein in den Bereich Sales und trug als Vertriebsmanager maßgeblich zur positiven Entwicklung der Veranstaltungen INTERNATIONALE EISENWARENMESSE und Asia-Pacific Sourcing bei.

Seit Juli 2023 arbeitet Sebastian Hein als IT-Projektleiter im Zentralbereich IT, wo er maßgeblich für die Steuerung von Projekten innerhalb der digitalen Transformation zuständig ist.

„Wir freuen uns, für die Position ein Talent aus unserer eigenen Koelnmesse-Schmiede gefunden zu haben“, sagt Koelnmesse COO Oliver Frese. „Seinen Innovationsgeist und seine Persönlichkeit hat Sebastian Hein bereits in verschiedenen Funktionen bei der Koelnmesse bewiesen. Dies wird er nun gewinnbringend für die INTERNATIONALE EISENWARENMESSE und Asia-Pacific Sourcing einsetzen.“

Die nächsten Veranstaltungen:

International Hardware Fair India – powered by EISENWARENMESSE, Neu Delhi 02.12. – 04.12.2023

INTERNATIONALE EISENWARENMESSE KÖLN, Köln 03.03. – 06.03.2024

China International Hardware Show – Leading Trade Fair for Tools, DIY and Building Hardware, Fasteners, Security Systems, Locks and Fittings, Shanghai 21.10. – 23.10.2024

Weitere Informationen finden Sie unter www.eisenwarenmesse.de

Quelle: Köln Messe