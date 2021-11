Service, Vielfalt und Tempo von Ostermann – TPU Nullfugen-Kanten

Zum Service gehören die schnelle Lieferung, die kompetente Beratung und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Produkte. Neben der bereits seit Jahren eingesetzten Funktionsschichtqualität auf Polyolefinbasis wird seit einiger Zeit eine qualitativ noch hochwertigere Lösung auf Basis von thermoplastischem Polyurethan (TPU) angeboten.

Handwerker, die Möbelplatten mit Heißluft-, Laser- oder Near Infrared (NIR)-Technologie verarbeiten möchten, erhalten bei Ostermann schnell und zuverlässig die passenden Kanten. Die drei verschiedenen Lösungen (TPU-Airtec, TPU-Laser und TPU-Infratec) sind für die gesamte Bandbreite an Materialien, Farben und Dekoren verfügbar. Bei der Herstellung wird die Lagerware mit einer speziell für die jeweilige Technologie ausgearbeiteten Funktionsschicht versehen. Die Beschichtung erfolgt in zahlreichen Standardfarben, wie Weiß, Natur, Beige, Braun, Grau und Schwarz sowie in weiteren neuen Farben. So stehen alle Kanten, Farben und Dekore innerhalb kürzester Zeit für die Verarbeitung mit Nullfugen-Technologien zur Verfügung. Alle wichtigen Informationen zu den Produkten findet man auch unter dem Suchbegriff „TPU“ auf der Ostermann-Website www.ostermann.eu

Vorteile der TPU Nullfugen-Kanten

TPU ist die Abkürzung für thermoplastisches Polyurethan. Das Material zeichnet sich durch besonders hohe Beständigkeit sowie durch eine sehr hohe Scherfestigkeit aus. TPU Nullfugen-Kanten bieten eine mit der Industrie vergleichbare Lösung für die Kantenverarbeitung. Die Funktionsschicht der TPU-Kanten besteht zu 100 % aus Kunststoff. Dies bewirkt eine besonders harte und dabei dennoch dauerelastische Fuge mit starker Haftung. Eine schnelle Aushärtung der Funktionsschicht verhindert auch bei hohen Vorschubgeschwindigkeiten ein Verschmieren an den Aggregaten bei der Nachbearbeitung. Es gibt kein Einschrumpfen der Fuge bei der Aushärtung. Durch die besondere Härte der Funktionsschicht wird auch langfristig ein Ausreiben der Fuge verhindert. So ergeben sich hervorragende Dauergebrauchseigenschaften der fertigen Werkstücke. Die hohe Wasserstandfestigkeit der TPU Nullfugen-Kanten wurde in zahlreichen eigenen Testreihen nachgewiesen. Es wird eine Wärmestandfestigkeit bis zu 150°C erreicht.

Schnelle Lieferung von Kleinstmengen

TPU-Airtec-, TPU-Laser- und TPU-Infratec Kanten von Ostermann sind bereits ab einer Rolle erhältlich. Für ABS Kanten mit 1 mm Stärke bedeutet dies eine Mindestabnahme von nur 225 Metern. Für ABS Kanten mit 2 mm Stärke beträgt die Mindestabnahme sogar nur 150 m. Die Kanten werden in jeder Breite von 16 bis 60 mm geliefert und sind in 4 Werktagen versandfertig.

Kompetenter Partner für das Handwerk

Mehr als 10 Jahre Erfahrung, ein hauseigener Maschinenpark mit den verschiedenen Kantenanleimmaschinen und Nullfugen-Technologien sowie permanente Tests garantieren die hohe Qualität der Produkte. Durch den engen und kontinuierlichen Austausch zwischen dem Ostermann-eigenen Anwendungstechniker und den verarbeitenden Kunden werden die Nullfugen-Kanten zudem kontinuierlich weiterentwickelt.



Als kompetenter Partner liefert Ostermann dem Handwerk schnell und zuverlässig die passenden Kanten für die Verarbeitung mit modernen Nullfugen-Technologien.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ostermann.eu

Quelle: Ostermann