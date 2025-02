Shoppingcenter Report: Handelsverband Österreich und Ecostra bündeln Kräfte

Qualitativ hochwertige Daten bilden die Grundlage für fundierte kaufmännische Entscheidungen. Als freie Interessenvertretung des Handels arbeitet der Handelsverband Österreich deshalb bereits mit zahlreichen Instituten und Organisationen zusammen, etwa bei Publikationen wie der „eCommerce Studie Österreich“, dem „Jahrbuch Handel“, der Reihe „Handel in Zahlen“ oder dem „City Retail Health Check“.

Ab 2025 erweitert der Handelsverband sein Engagement durch eine Kooperation mit dem renommierten „Shoppingcenter Performance Report Österreich“, der seit 2012 von der Wirtschafts-, Standort- und Strategieberatung Ecostra in Wiesbaden (D) herausgegeben wird. Ziel der Studie ist es, Transparenz im Shoppingcenter-Markt zu schaffen. Dazu werden Mieter von Shopping Malls und Fachmarktzentren in Österreich zu ihrer Zufriedenheit mit der Umsatzleistung ihrer Geschäfte an den jeweiligen Standorten befragt.

Starke Partner kooperieren

„Nahezu sämtliche große Filialisten, welche in den Einkaufs- und Fachmarktzentren vertreten sind, nutzen bereits die Möglichkeit, Ihre Erfahrungen und Kenntnisse in die Untersuchung einzubringen“, weiß der bei Ecostra für den Report zuständige Projektleiter Thomas Terlinden zu berichten. Terlinden: „Die Kooperation mit dem Handelsverband Österreich ermöglicht es nun, durch die Ansprache einer Vielzahl weiterer Handelsunternehmen den Report auf eine noch breitere Basis zu stellen und so die Repräsentativität der Ergebnisse weiter zu verbessern. Wir freuen uns sehr, mit dem Handelsverband hier einen starken Partner gefunden zu haben.“

„Der Shoppingcenter Performance Report gibt Aufschluss darüber, welche Standorte für den Handel attraktive Expansionsziele sind und welche weniger. Deshalb wird er von heimischen Händlern sehr geschätzt. Eine engere Kooperation mit Ecostra war daher für uns ein logischer Schritt“, erklärt Rainer Will, Geschäftsführer des freien Handelsverbands. Gleichzeitig ermutigt Will alle Mitglieder des Handelsverbands zur Teilnahme an der Mieterbefragung. Als Dankeschön für die Teilnahme erhalten die Unternehmen den Ergebnisband kostenlos.

Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass ein Unternehmen mindestens drei Geschäfte in drei unterschiedlichen österreichischen Shoppingcentern betreibt. Mieter, die für die Teilnahme qualifiziert sind und noch keinen Link zur Online-Befragung bekommen haben, können diesen unter thomas.terlinden@ecostra.com anfordern.

Preisverleihung beim Handelsflächenforum

Die mit dem Shoppingcenter Performance Report verbundene Preisverleihung für die besten Shopping Malls und Retail Parks des Landes findet dieses Jahr nicht wie gewohnt im Frühsommer statt, sondern am 18. September – und zwar bei der Premiere des neuen Handelsflächenforums. Dieses innovative Veranstaltungsformat des Handelsverbands widmet sich einen Nachmittag lang den neuesten Trends und Innovationen im stationären Handel. Das Spektrum reicht von der Entwicklung der österreichischen Shoppingcenter und Innenstädte über Innovationen im Ladenbau und Retail Design bis hin zu neuesten Entwicklungen im Bereich Payment oder bei Instore-Anwendungen von KI-Lösungen.

Das Handelsflächenforum wird am 18. September im Reaktor in Wien (17. Bezirk) über die Bühne gehen. Nähere Informationen zur Veranstaltung: www.handelsflächenforum.at