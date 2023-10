SICAM 2023 – die Erfolgsgeschichte geht weiter

Die 14. Ausgabe der SICAM, die vom 17., bis 20. Oktober, in Pordenone stattfand, endete mit einer Resonanz, die alle Erwartungen übertraf: Mit mehr als 650 Ausstellern aus Italien und 34 weiteren Ländern zeigte die Messe ihren hohen Stellenwert und ihre Aktualität beim Komponenten- und Zubehörsektors in der Möbelindustrie. Auf der SICAM sind die Trends der Möbelindustrie von morgen zu sehen. Mit anderen Worten: Die Möbelhersteller treffen nach der SICAM die Entscheidungen für die Möbel, die auf den wichtigsten internationalen Ausstellungen des nächsten Jahres ausgestellt werden.

Zufriedener Frank Peter Koch von Hailo auf der SICAM

Mehr als 20.000 Besucher, waren an den vier Messetagen aus 112 Ländern der Welt auf der Messe in Pordenone vertreten, um ihre Lieferanten zu treffen. Auf einer Fläche von 18.420 m2 in zehn Hallen, wurden die Neuheiten und Trends dem interessierten Publikum gezeigt. Wie immer waren hochkarätige Geschäftstreffen und Geschäftsbeziehungen das charakteristische Merkmal der Messe: „Sie bestätigten sich als Stärke des SICAM-Formats“, betonte Carlo Giobbi in diesem Zusammenhang, der diese Ausgabe zum Anlass nahm, die Übergabe der Geschäftsführung der SICAM an seine Kinder Carolina Giobbi und Michele Giobbi anzukündigen.

Carolina, Carlo und Michele Giobbi

Dauerläufer SICAM

SICAM ist eine komplexe, aber sehr leistungsstarke Maschine: Die teilnehmenden Unternehmen, sowohl als Aussteller als auch als Besucher, bestätigen weiterhin eine sehr hohe Treue. Bereits am Ende dieser vier Messetage gingen bei den Organisatoren mehr Bewerbungen als in der Vergangenheit für die Teilnahme an der nächsten Ausgabe ein: ein klares und eindeutiges Signal, das der Markt selbst angesichts der Wirksamkeit der Messe weiterhin liefert. Der Termin und die Lage im Herzen der italienischen Möbelindustrie werden so für die Branche zum idealen Treffpunkt.

Sascha und Alexander Sikora von Siro

Interesse und große Neugier gabe es rund um das Debüt von „Enjoy Pordenone with SICAM“. Die von der Gemeinde Pordenone geschaffenen Plattform hat an über 90 Terminen, Treffen, Ausstellungen und Initiativen im Stadtzentrum viele Mennschen angezogen.

Der Termin für die Ausgabe 2024 in Pordenone steht daher bereits fest, und zwar von Dienstag, 15. bis Freitag, 18. Oktober.

Weitere Informationen finden Sie unter www.exposicam.it

Quelle: SICAM