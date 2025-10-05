SICAM 2025: Inspirationen, die Sie nicht verpassen sollten

Während der Messe gibt es zahlreiche Möglichkeiten sich zu verschiedenen Themen zu informieren. Wir haben die wichtigsten nachstehend zusammengefasst:

DER 4. INTERNATIONALE MÖBELGIPFEL IN KIEW

Am Dienstag, den 14. Oktober, veranstaltet SICAM die vierte Ausgabe des Internationalen Möbelgipfels in Kiew, einer hochkarätigen Veranstaltung zum Wiederaufbau der Ukraine. Die Diskussion beleuchtet, wie Design und Möbelindustrie zur Wiederbelebung von Gemeinden und Regionen beitragen können. Der Schwerpunkt liegt dabei auf maßgeschneiderten Lösungen, Nachhaltigkeit und dem internationalen Projekt „Ukraine: Rebuild Green 2030“.

📍 Sala Zuliani | Dienstag, 14. Oktober 2025, 14:00–18:00 Uhr

DER AMERIKANISCHE MARKT

Neue Geschäftsmöglichkeiten mit den USA: Die M2 Consulting Group kehrt mit einer Delegation US-amerikanischer Einkäufer aus der Küchen- und Badbranche nach Pordenone zurück. Das Seminar „Herausforderungen bedeuten Chancen: Navigation auf dem nordamerikanischen Markt“ wird von Veronika Miller, CEO von M2 Connect, gehalten. Anschließend findet eine Podiumsdiskussion mit amerikanischen Einkäufern statt – eine Gelegenheit zum direkten Dialog und um tief in die Dynamik des nordamerikanischen Marktes einzutauchen.

📍 Sala Superiore | Mittwoch, 15. Oktober 2025, 15:30–17:00 Uhr

NACHHALTIGKEIT

Die Konferenz von Recycla – Gruppo Herambiente ist wieder da: „Vom Abfall zur Ressource: Umwelt- und Effizienzherausforderungen in der Möbelindustrie“. Themen sind unter anderem Abfallmanagement, Verpackungsklassifizierung, Beschichtungen und Best Practices in Unternehmen.

📍 Sala Superiore | Donnerstag, 16. Oktober 2025, 15:30–17:00 Uhr

BILDUNG UND DESIGN

Für die SICAM 2025 intensivieren ADI Friuli Venezia Giulia und SICAM ihre Zusammenarbeit mit der Konferenz „Exzellenz im Vergleich“. Ziel ist es, die Synergien zwischen Hochschulbildung und der industriellen Realität der Region hervorzuheben. Die Initiative richtet sich an Studierende, Professoren, Unternehmen und Messebesucher und bietet einen Überblick über herausragende Design- und Fertigungsleistungen, Kooperationsmöglichkeiten und innovative Projekte, die gemeinsam von Universitäten und Unternehmen entwickelt wurden. Zu den wichtigsten Beiträgen zählt Francesca Valan, die ein Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen ISIA und einem Süßwarenunternehmen vorstellt. Das Studio Viridixima präsentiert innovative Ansätze für regeneratives und biomimetisches Design und bereichert so die Debatte. Die Konferenz bietet die Möglichkeit, junge Talente zu fördern und lokale Spitzenleistungen über das ADI FVG-Netzwerk zu fördern.

GENIESSEN SIE PORDENONE mit SICAM

Der Pordenone Fuorisalone kehrt zum dritten Mal mit Veranstaltungen, Konzerten, Verkostungen und Treffen zurück, die die Stadt während der Messetage beleben werden. Ein Fest für alle, ein wahrer Fuorisalone, der die Geschichten und Exzellenzen einer Region präsentiert, in der Möbel nicht die einzige Tradition sind.

📍 13.–17. Oktober 2025 – Stadtzentrum von Pordenone

Quelle: SICAM