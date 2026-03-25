Sieben Mal kompakt, informativ und vorausschauend

Kompaktes Update für den Handel

Insgesamt fanden zwischen dem 10. Februar und dem 17. März sieben Impulstage statt, an denen mehr als 100 GfMTrend-Händler teilgenommen haben. Die gesamte Leitungsebene aus Neustadt an der Donau war bei sämtlichen Terminen vor Ort. Bewusst verzichtete der Verband auf externe Referenten, um den direkten Dialog zwischen Händlern und Zentrale in den Mittelpunkt des Formats zu stellen. Das ergab eine echte Win-win-Situation: Einerseits erhielten die Gesellschafter wertvolle Impulse für das Tagesgeschäft sowie Anregungen für die strategische Ausrichtung vor Ort. Andererseits gewann das GfMTrend-Team zahlreiche Hinweise darauf, welche Themen weiter vertieft oder neu entwickelt werden sollten – etwa die Weiterentwicklung der Eigenmarkenkonzepte oder die Durchführung digitaler Verkäuferschulungen.

Dynamik als Veranstaltungsprinzip

Das kompakte Veranstaltungsformat setzte sich aus mehreren Kurzpräsentationen von jeweils rund 20 Minuten zusammen. Charakteristisch für die Impulstage war zudem das dynamische Prinzip: Die Händler wechselten aktiv zwischen verschiedenen Räumen und Themenstationen und konnten sich aus parallel laufenden Themensträngen ihre individuellen Schwerpunkte zusammenstellen. Dieses Format sorgte für Bewegung, Interaktion und einen lebendigen Austausch.

GfMTrend-Geschäftsführerin Monika Simon zieht ein entsprechend positives Fazit: „Die Stimmung war durchweg sehr gut. Allen war bewusst, dass das Format auf einen Tag konzentriert ist – entsprechend fokussiert und intensiv wurde gearbeitet. Die Kompaktheit ist ein entscheidender Erfolgsfaktor. Zeit ist im Alltag ein knappes Gut – umso mehr schätzen wir es, dass sich unsere Gesellschafter bewusst die Zeit für diesen Austausch genommen haben.“

Inhalte basierten auf Händlerbefragung

Die Themen der Impulstage basierten auf einer vorangegangenen Händlerbefragung, somit war die hohe Relevanz des Programms sichergestellt. Das Spektrum reichte von aktuellen Produkttrends über die Küchenstrategie 2026/2027 bis hin zur Navigation durch ein einfach nutzbares Intranet. Weitere Schwerpunkte waren das sich wandelnde Konsumverhalten, die Produktportfolios der Möbel- und Küchenlieferanten sowie praxisnahe Tools wie die Küchenplanung mit CARAT und das Social-Media-Tool „M-Connect“.

Neue Dynamik im Austausch

Besonders positiv wurde die gezielte Durchmischung der Teilnehmenden wahrgenommen. Händler aus unterschiedlichen Bereichen und Vertriebsformen kamen miteinander ins Gespräch. Erfahrene Unternehmer trafen auf GfMTrendYs, neue Mitglieder auf langjährige Gesellschafter. So entstanden neue Gesprächskonstellationen, die den Zusammenhalt im Verband stärken – auch unter Händlern, die sonst seltener an Veranstaltungen teilnehmen.

Fortsetzung im Zwei-Jahres-Rhythmus geplant

Das Fazit fällt durchweg positiv aus: Die Impulstage sollen künftig im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfinden. „Wir setzen das Format fort, weil alle Seiten darin einen echten Mehrwert sehen und der regionale Austausch einen besonderen Reiz hat. GfMTrend lebt von der Interaktion – von der Beteiligung der Gesellschafter, ihren Rückmeldungen und ihrer aktiven Mitgestaltung“, bekräftigt Monika Simon.

Vorbereitung der kommenden GfMTrend-Veranstaltungen

Die nächsten Verbandstermine sind bereits in Vorbereitung – insbesondere die Jahreshauptversammlung am 5. und 6. Juni in München sowie die große Küchen- und Möbelmesse im Mainz am 14. und 15. November.

Weitere Informationen finden Sie unter www.gfm-trend.de

Quelle: GfMTrend