SneakerWash von Miele: Das Aktionsmodell für perfekte Sneakerpflege – ab Jänner mit SneakerWash Set

Ob ein Spaziergang mit dem Hund, eine Trainingseinheit in der Natur oder ein Nachmittag auf dem Spielplatz – der Alltag hinterlässt Spuren auf unseren Schuhen. Das anschließende Schuheputzen per Hand ist oft zeitaufwendig und wenig effektiv – und führt zudem häufig zu Verschmutzungen im Wohnbereich. Einfacher gelingt dies in der Waschmaschine – vorausgesetzt, die Schuhe sind perfekt geschützt. Genau hier setzt SneakerWash von Miele an: Das innovative System, bestehend aus Waschbeutel (SneakerWash Bag) und Waschmitteltab (SneakerTab), ermöglicht eine einfache, effektive und zugleich schonende Reinigung von Sportschuhen und Sneakern.

Eine aktuelle Umfrage von Miele zeigt: Rund 82 Prozent (Umfrage des Unternehmens Miele (Februar 2023) der Befragten sind mit den bisherigen Möglichkeiten zur Reinigung ihrer Sneaker unzufrieden. „Seit 126 Jahren ist es unser Anspruch, Lösungen zu entwickeln, die den Alltag unserer Kundinnen und Kunden spürbar erleichtern“, erklärt Gernot Trettenbrein, Senior Vice President New Growth Factory. „Mit SneakerWash bringen wir frischen Wind in die Sneakerpflege und erweitern unser Portfolio rund um das Thema Wäschepflege.“

Perfektes Zusammenspiel von Wash Bag und SneakerTab

Mit dem speziell konzipierten SneakerWash Bag verbindet Miele Funktion und Schutz auf ideale Weise: Drei Lagen hochwertiges Mesh-Material dämpfen Stöße und bewahren sowohl die Sneaker als auch die Waschtrommel vor Schäden. Gleichzeitig sorgen seitliche Mikrofaserstreifen für eine gezielte und schonende Reinigung des Übergangs zwischen Sohle und Schuh. Ein separates Fach für Schnürsenkel säubert diese und verhindert gleichzeitig das Verknoten während des Waschvorgangs.

Perfekt ergänzt wird der durchdachte Beutel durch die SneakerTabs. Das vordosierte Reinigungsmittel in Tabform ist speziell für die besonderen Anforderungen von Schuhmaterialien entwickelt. Dank einer hochwirksamen Enzymkombination entfernen die Tabs typische Verschmutzungen wie Erde und Gras bereits bei 30°C.

Während die Farbschutzformel den Ton der Sneaker erhält, sorgt der leichte Duft für eine angenehme und langanhaltende Frische. Zur einfachen Dosierung verfügt der SneakerWash Bag mittig auf der Außenseite über ein kleines Fach, in das genau ein SneakerTab passt.

„Mit SneakerWash bieten wir ein innovatives System für die perfekte Reinigung von Sportschuhen an – und leisten gleichzeitig einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit. Die schonende Pflege verlängert die Lebensdauer der Schuhe und reduziert somit frühzeitiges Entsorgen. Allein in Deutschland werden jährlich etwa 380 Millionen** Paar Sneaker entsorgt – mit SneakerWash möchten wir unseren Kundinnen und Kunden eine Lösung bieten, die Komfort und einen nachhaltigen Lifestyle verbindet “, ergänzt Gernot Trettenbrein.

Miele WWC384 SneakerWash: Das Aktionsmodell für perfekte Sportschuhpflege

Das neue Aktionsmodell WWC384 WPS/WCS SneakerWash bietet ein speziell auf den SneakerWash Bag abgestimmtes Programm, mit dem die Reinigung von Sportschuhen noch komfortabler möglich ist. Darüber hinaus verfügt das Modell über bewährte Miele-Technologien, wie das innovative Waschverfahren PowerWash – für weniger Wasser- und Stromverbrauch. So können Kundinnen und Kunden mit dem Programm QuickPowerWash ihre Wäsche in nur 49 Minuten gründlich reinigen. Außerdem an Bord: SteamCare. Dieses Feature können Kundinnen und Kunden beispielsweise bei kurz getragenen Textilien dazu wählen, um die Kleidung mit Dampf aufzufrischen oder zu glätten.

Als besonderen Mehrwert gibt es beim Kauf dieses Modells das SneakerWash Set, bestehend aus Wash Bag und drei SneakerTabs im Wert von 59,99 € (UVP) dazu. Das Aktionsmodell startet im Januar 2026 in Österreich in den Markt.

Beim Kauf der neuen Waschmaschine WWC384 gibt es das SneakerWash Set gratis dazu

** https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr/sneakerjagd-101.html

Weitere Informationen finden Sie unter www.miele.at

Quelle: Miele