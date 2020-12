So geht´s: Verklebung von Design-Oberflächen

Auf den Kreuzgang kommt es an

Will man flexible Oberflächen wie RollMokutan, RollRost, RollBeton oder Steinfurnier zuverlässig und schnell auf Formteilen verkleben, ist die Verarbeitung mit einem Sprühkontaktkleber im mobilen Tank das Mittel der Wahl. So werden runde Objekte, Theken oder Säulen zu einem ganz besonderen Design-Element. Wir zeigen Ihnen hier, was zu beachten ist.

Im vorliegenden Fall soll die trendstarke Oberfläche RollMokutan auf ein wellenförmiges Formteil aufgebracht werden. Hierfür empfiehlt Ostermann die Verwendung des REDOCOL Sprühkontaktklebers im Tank. Ein wesentlicher Produktvorteil des tragbaren Gebindes ist das direkte Spritzen vor Ort, ohne dass ein Druckluftanschluss vorhanden sein muss. Der auf SBR+, einem hochwertigen Kautschuk, basierende Kontaktkleber lässt sich einfach mit einer Pistole auftragen, da der Behälter bereits unter Druck steht. Das schnelltrocknende Produkt zeichnet sich durch einen schnellen Kraftaufbau aus. Es kommt ohne Methylenchlorid als Lösemittel aus und bietet so einen wichtigen Beitrag zum Gesundheitsschutz. Das fertig verklebte Werkstück ist bis zu +90°C hitzebeständig.