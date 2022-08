SOLA – Neues digitales Maßband CITO mit Bluetooth

Das digitale Rollbandmaß CITO von SOLA misst Längen bis zu 5 m und zeigt den Messwert am Display an – wahlweise in mm oder cm. Die Messtoleranz der Digitalanzeige liegt bei ±1,0 mm. Für die unterschiedlichen Messanforderungen besitzt der CITO zwei Mess-Referenzpunkte an der Vorder- und Hinterkante. Dank der speziellen Nylon-Beschichtung ist das Band äußerst widerstandsfähig gegenüber Kratzern, Wasser und Chemikalien. Die permanente Bandbremse sichert das Band automatisch, wenn es ausgezogen ist. Ausgestattet mit der Schutzklasse IP54 ist der CITO geschützt vor Staub und Spritzwasser und eignet sich für Messungen im Innen- und Außenbereich. Via Bluetooth kann der CITO mit der SOLA Measures App verwendet werden.

Einfache Bedienung und zwei Mess-Referenzpunkte

Die Bedienung des CITO ist denkbar einfach. Das Display besitzt nur drei Tasten, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten, die Messanzeige auf mm oder cm umzuschalten und den Mess-Referenzpunkt an der Vorder- oder Hinterkante des Geräts einzustellen. Für Messungen ab der Vorderkante verfügt der CITO zudem über eine praktische Ablesehilfe, die gleichzeitig als Anschlagfunktion dient. Die digitale Anzeige kann selbst in dunkler Umgebung und aus jedem Blickwinkel optimal abgelesen werden.

Digitale Messwerte mit einem Knopfdruck

Die integrierte Bluetooth-Schnittstelle ermöglicht mit einem Knopfdruck die schnelle und fehlerfreie Übertragung von Messwerten vom CITO in die SOLA Measures App auf dem Smartphone. Mit der SOLA Measures App lassen sich zudem Fotos oder Skizzen direkt bemaßen sowie Messergebnisse speichern, verwalten und mit dem Team teilen. Dies spart Zeit und Kosten. Die SOLA Measures App ist kostenlos und für Geräte mit iOS oder Android-Betriebssystem geeignet.

Upgrade auf SOLAFLEX für digitales Aufmaß

Der CITO trägt das Siegel „SOLAFLEXready“. Dies bedeutet, dass der CITO neben der SOLA Measures App mit der speziell für das digitale Aufmaß entwickelten App SOLAFLEX verwendet werden kann. Die SOLAFLEX-App ist gratis und bietet ein umfassendes Set an Funktionen, um ein exaktes und fehlerfreies Aufmaß zu erstellen. Zusätzlich bietet die App Zugang zu kostenpflichtigen Premiumfunktionen; unter anderem, um das erstellte Aufmaß als DXF-Datei in Produktionsprozesse zu integrieren, beispielsweise für genaue Zuschnitte durch NC-Anlagen in der Vorfertigung. Mehr Informationen unter solaflex.com .

Lieferumfang mit Gürteltasche und USB-C Kabel

Der CITO wird mit USB-C Ladekabel und Gürteltasche geliefert. Auf der Rückseite mit einem robusten Clip versehen, kann die Gürteltasche schnell und griffbereit am Gürtel oder an der Tasche befestigt werden. Das praktische Seitenfach bietet zusätzlich Platz für Stifte. Betrieben wird der CITO mit wiederaufladbaren Li-Polymer Akkuzellen, die für eine lange Betriebsdauer von 8 Stunden sorgen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sola.at

Quelle: SOLA