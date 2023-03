Sommeraktion bei RÖSLE: Perfekte Pizza vom Grill

RÖSLE RS2225

Sommer, Sonne, perfektes Grillwetter! Warum nicht neben den bekannten BBQ-Klassikern einmal eine herrlich krosse Pizza auf dem Grill zubereiten? Diese gelingt mit dem richtigen Equipment von RÖSLE ganz leicht. Im Juni und Juli werden RÖSLE Kunden dazu noch kostenfrei mit einem praktischen Zubehör ausgestattet.

Im Aktionszeitraum vom 01.06.2023 – 31.07.2023 erhalten Kunden beim Kauf eines Holzkohle-Kugelgrill No.1 F60 AIR und großem Pizzastein, Pizzaschieber und -schneider als Geschenk einen Gourmetring für die perfekte Pizza dazu. Der Gourmetring wird zwischen Feuerschale und Deckel eingesetzt. Ideal also zum Pizzabacken, da er mit einer Öffnung zum Einschieben von Pizzen ausgestattet ist. So geht die Hitze nicht verloren und die Pizza kann ganz in Ruhe nach dem Steinofenprinzip saftig-kross fertigbacken.

