Sonnenstrom dank Photovoltaikanlage bei tilo

In den 1½ Jahren seit Inbetriebnahme konnten bereits 240 MWh grüner Sonnenstrom erzeugt werden, was dem Energiebedarf von ca. 60 Einfamilienhäusern entspricht. Dieser Strom wurde zu 100 % am Standort Lohnsburg verbraucht. So konnten durch die grüne Energieversorgung ca. 132 Tonnen CO 2 eingespart werden – das deckt sich mit jener Menge, die durch etwa 3.370 Bäume gebunden werden würde.

E-Ladesäulen am Standort Lohnsburg

Im Frühjahr 2023 wurden am Standort Lohnsburg vier Ladestationen für Elektroautos installiert, die sowohl von Mitarbeiter*innen, als auch von der Allgemeinheit genutzt werden können. Das Unternehmen möchte so die Elektromobilität fördern. Die Ladesäulen werden zum Teil durch die Sonnenenergie der Photovoltaikanlage gespeist.

Die Investition in die PV-Anlage ist ein bedeutender Schritt in Richtung einer grüneren Zukunft. Das Unternehmen ist auch weiterhin bestrebt, nachhaltige Lösungen zu entwickeln und seinen ökologischen Fußabdruck kontinuierlich zu verringern. Durch den Einsatz erneuerbarer Energien und die Förderung umweltfreundlicher Prozesse möchte tilo einen positiven Beitrag zum Klimaschutz leisten und auch weiterhin als Vorreiter in der Branche agieren.

