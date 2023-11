spoga+gafa 2024: Erfolgreiche Frühbucherphase und Bestätigung starker Marken

Eine starke Wiederbuchungsrate und die Rückkehr von Markenausstellern, insbesondere aus Europa, dürfen Aussteller und Besuchende voller Spannung in das kommende Jahr blicken lassen. Die spoga+gafa findet unter dem Leitthema „Responsible Gardens – Verantwortungsvolle Gärten“ vom 16. bis zum 18. Juni 2024 in Köln statt.

Leitthema trifft auf großes Interesse

Das Leitthema „Responsible Gardens – Verantwortungsvolle Gärten“ stößt in der Branche auf breites Interesse und trägt ebenfalls zum positiven Ergebnis der Frühbucheraktion bei. Gemeinsam mit der Grünen Branche wird die spoga+gafa die verschiedenen Aspekte verantwortungsvollen Handelns im und um das private Grün aus Hersteller-, Lieferanten- und Verbrauchersicht in den Fokus rücken und im kommenden Jahr entsprechende Lösungen, Produkte und Ideen in Köln präsentieren.

Starke Marken in allen Segmenten – mehr Aussteller aus Europa

Neben der hohen Nachfrage zeichnet sich bereits jetzt ein qualitativ hochwertiges Teilnehmerfeld ab. Vor allem der Anteil europäischer Aussteller steigt deutlich: Zahlreiche renommierte Marken sowie nationale und internationale Branchengrößen haben frühzeitig ihre Teilnahme an der spoga+gafa 2024 bestätigt. Entsprechend der Vielfalt der spoga+gafa gingen Anmeldungen über alle vier Angebotsbereiche garden living, garden creation & care, garden bbq und garden unique ein.

Bereits angemeldet haben sich unter anderem folgende Aussteller (Stand Oktober 2023):

4Seasons, Acht&Acht, Amgen, Areta, Backyard, Bama, Bestway, Bica, Biohort, Birchmeier, Bosch, Brafab, Bull, CampingGaz, Capi, CF Group, Char-Broil, Coen Bakker, CreativeLiving, Dachser, Dansons, Daye Europe, Doppler, Edco, Edelman, Elho, Enders, Esschert Design, Fiskars, Fitt Spa, Freund Victoria, Fyron, Giostyle, Glatz, Gozney, Hartman, HiGold, Höfats, Hörmann, Idea, Ikono, Intex, Ipae, Jan Kurtz, Juwel, Kaemingk, Kamado Joe, Keter, Kettler, Life, Life Outdoor, Meater, Mesto, Mwh, Napoleon, Ndt, Nuova Deroma, Outdoor Chef, Palram, Plasticos Joluce, Plastiken, Plastmeccanica, Proloisir, Prosperplast, Scancom, Scheurich, Severin, Sieger, Stern, Straus, Tel International, Telcom, Ter Steege, Tierra Outdoor, Tradepoint, Traeger, Tramontina, Van Der Leeden, Veca, Weber-Stephen

Die spoga+gafa findet vom 16. bis 18. Juni 2024 in Köln statt.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.spogagafa.de

Quelle: Köln Messse