Stabila macht sich für Handwerksnachwuchs stark

Mit der Kampagne „My1stabila“ motiviert Stabila junge Menschen für das Handwerk

Die Förderung des handwerklichen Nachwuchses hat bei Stabila seit vielen Jahren einen hohen Stellenwert. Ein Baustein des Maßnahmenpaketes dazu ist die „My1stabila-Kampagne“, mit der junge Menschen für das Handwerk motiviert werden und die 2025 ihr 5. Jubiläum feiert. Im Rahmen der Kampagne wird ein erfahrenes Team des Messwerkzeugherstellers in diesem Jahr zehn Ausbildungszentren und Handwerkskammern in Deutschland besuchen. Mit dabei sind z. B. das KOMZET BAU Bühl (Berufsförderungswerk der Südbadischen Bauwirtschaft GmbH), das BTZ Wetzlar (Berufs- und Technologiezentrum „Lahn-Dill“ der Handwerkskammer Wiesbaden) sowie die Handwerkskammern Koblenz und Trier. Während der Unterrichts- und Praxiseinheiten stellen die Stabila Mitarbeiter relevante Produkte für die verschiedenen Gewerke vor und schulen die Auszubildenden in deren Anwendung. Im Gespräch mit Azubis und Ausbildern werden Fragen beantwortet und Anregungen für mögliche Produktoptimierungen mitgenommen. Das Echo auf diese Form der Nachwuchsförderung ist sehr positiv. So stellte ein Azubi im ABZ Pforzheim 2025 fest: „Ich wusste gar nicht, dass Wasserwaagen so krass sein können.“ Unter dem Hashtag #my1stabila vernetzen sich junge Handwerker und Handwerkerinnen untereinander und mit den Social Media-Kanälen von Stabila auf Facebook, Instagram und Tiktok. Zahlreiche Postings und Repostings zeugen davon, wie ausbildungsbezogene Beiträge in der Community geteilt werden. So erhalten junge Menschen weltweit Inspiration für ihre eigene berufliche Zukunft.

Beim „My 1stabila Day“ kommen junge Auszubildende an den Unternehmenssitz nach Annweiler in die Südpfalz, um einmal hinter die Kulissen zu schauen. 2024 waren an einem Tag über 100 Azubis mit ihren Ausbildern zu Gast, besuchten die Produktion und erfuhren hier, wie viele Schritte nötig sind, um eine hochpräzise Wasserwaage herzustellen.

Ein weiteres Tool zur Nachwuchsförderung bei Stabila ist das Sponsoring von nationalen wie den Deutschen Meisterschaften, die 2024 in Bühl stattgefunden haben und vom Zentralverband Deutsches Baugewerbe ausgerichtet werden. Über 60 Nachwuchskräfte des Handwerks kamen aus allen 16 Bundesländern nach Bühl. Sie traten in den Gewerken Beton- und Stahlbetonbauer, Estrichleger, Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Maurer, Straßenbauer, Stuckateur, Zimmerer und Wärme-, Kälte-, Schallschutzisolierer gegeneinander an. Zeitgleich kämpften in Bad Zwischenahn die Brunnenbauer um den deutschen Meister. Als Landessieger hatten sie sich allesamt bereits durchgesetzt. „Es war ein sehr anstrengendes Wochenende, mit wenig Schlaf, deshalb bin ich jetzt froh, dass alles steht und fertig geworden ist“, berichtete Finn-Rouven Suchau aus Schleswig-Holstein, Deutscher Meister der Zimmerer.

Ganz speziell auf die Förderung des weiblichen Nachwuchses zugeschnitten ist die Kampagne „True Pro Ladies“ (Hashtag #trueproladies). Mit ihr verbindet Stabila seit 2020 Handwerkerinnen weltweit in einer eigenen Community und macht auf erfolgreiche Frauen in Handwerksberufen aufmerksam. Ein gutes Beispiel hierfür ist Jessica Jörges, 26 Jahre alt, Maler- und Lackierer-Meisterin, True Pro Lady seit dem ersten Tag und auf dem Weg, den Familienbetrieb zu übernehmen. „Es ist eben nicht so, dass Frauen weniger machen können. Es ist wichtig zu zeigen, wie großartig das ist, was ich in meinem Handwerk tun kann, wie bunt mein Leben ist und wie toll ich es gestalten kann“, erläutert Jessica, die in ihrem eigenen Website-Blog „Bunte Zukunft“ über ihre Projekte und bisher durchweg positiven Erfahrungen als Frau im Handwerk berichtet.

Jessica Jörges ist Maler- und Lackierer-Meisterin und True Pro Lady seit dem ersten Tag. Mit dieser Kampagne verbindet Stabila seit 2020 Handwerkerinnen weltweit in einer eigenen Community und macht auf erfolgreiche Frauen in Handwerksberufen aufmerksam.

Europäisch und international unterstützt Stabila die WorldSkills- und EuroSkills-Meisterschaften und ist seit kurzem neuer Premium-Sponsor von WorldSkills Europe, der europäischen Dachorganisation, die für die Vergabe der Europameisterschaft der jungen Handwerker verantwortlich ist. Für den Wettbewerb stattet Stabila zahlreiche Gewerke mit einer breiten Palette an Messwerkzeugen aus, die genau auf deren Bedürfnisse abgestimmt sind.

Europäisch und international sponsort Stabila die WorldSkills- und EuroSkills-Meisterschaften und stattet zahlreiche Gewerke mit Messwerkzeugen aus

Weitere Informationen finden Sie unter www.stabila.com

Quelle: Stabila