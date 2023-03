BLANCO Geschäftsführung: Holger Harald Stephan wird neuer COO für Produktion und Logistik

Andreas Ostermann von Roth war seit Januar 2020 für BLANCO tätig und als Chief Operating Officer für den operativen Betrieb der globalen Produktionswerke und Logistikzentren zuständig.

Für Bernd Eckl, CEO der BLANC & FISCHER Familienholding und Vorsitzender des BLANCO Verwaltungsrates, steht nun die Fortsetzung des eingeschlagenen Kurses im Vordergrund: „Andreas Ostermann von Roth hat die globale Produktion und Logistik von BLANCO in den letzten Jahren strukturell und operativ hervorragend weiterentwickelt. Vor diesem Hintergrund bedauern wir seinen Weggang, akzeptieren aber selbstverständlich seinen Wunsch, nun mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Gleichzeitig freuen wir uns, mit Holger Harald Stephan einen erfahrenen Operations-Profi gewonnen zu haben. Seine Expertise wird uns helfen, die operativen Bereiche der BLANCO im Sinne der strategischen Ausrichtung voranzutreiben.“

Auch Frank Gfrörer, CEO der BLANCO Gruppe, setzt auf Kontinuität in der strategischen Ausrichtung des Unternehmens: „Wir befinden uns als BLANCO in einer wichtigen Phase des Übergangs von einem klassischen Komponentenhersteller zum Systemanbieter für den Küchenwasserplatz. Ich freue mich darauf, diese Transformation gemeinsam mit Herrn Stephan und dem gesamten Team bei BLANCO zum Erfolg zu führen.“

Holger Harald Stephan schloss sein Studium an der Rheinischen Fachhochschule Köln als Ingenieur Maschinentechnik und als Diplom-Wirtschaftsingenieur Produktionstechnik ab. Berufliche Stationen absolvierte er im In- und Ausland unter anderem im Maschinen- und Motorenbau und in der Küchenindustrie. Zuletzt war er bei einem weltweit führenden Anbieter von Messgeräten und Dienstleistungen im Bereich der industriellen Verfahrenstechnik als Director Operations eines Geschäftsbereichs beschäftigt.

Holger Harald Stephan wird ab 1. Juli 2023 neuer COO in der BLANCO Geschäftsführung

Weitere Informationen finden Sie unter www.blanco.com

Quelle: BLANCO