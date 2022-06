Stabwechsel in der Geschäftsleitung Stabwechsel in der Geschäftsleitung BLANCO Schweiz

Andreas Macelski wird zum 1.Juli 2022 als Managing Director die Leitung der Schweizer Zweigniederlassung des deutschen Herstellers BLANCO übernehmen. Er löst damit Christian Frank ab, der das Vertriebsbüro in den vergangenen drei Jahren führte. In dieser Zeit hat Frank das Team sowie die Organisation neu aufgebaut und damit den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft gelegt.

Christian Frank übernimmt ab 1.Juli eine neue Rolle innerhalb der BLANCO Organisation zur Weiterentwicklung der BLANCO UNIT Strategie und wird dabei auch weiterhin die Vertriebsorganisation DACH unterstützen. „Nach drei spannenden und erfolgreichen Jahren mit meinem Team in der Schweiz freue ich mich sehr auf die neue Aufgabe. Mit Andreas Macelski gibt es einen erfahrenen Nachfolger, der die Erfolge der Zweigniederlassung Schweiz fortführen wird“, führt Christian Frank aus.

Andreas Macelski ist seit über 20 Jahren im Unternehmen tätig und hatte bereits mehrere Führungsfunktionen im Vertrieb inne, zuletzt als Head of Key Account Management in der DACH-Zentrale. Damit verfügt er über sehr viel Branchen-Knowhow und Produktkenntnisse, die er in seine neue Aufgabe einbringt. Die Stabübergabe erfolgte bereits in den vergangenen Wochen „Hand-in-Hand“. Das Team von BLANCO Schweiz, mit Sitz in Steinhausen, kann somit reibungslos in das zweite Halbjahr 2022 starten, das gleichzeitig ein Jubiläumsjahr ist. Seit 25 Jahren ist BLANCO in der Schweiz vertreten und hat in dieser Zeit mit Kontinuität, Zuverlässigkeit und natürlich der Qualität der Produkte überzeugt.

„Die Schweiz ist für uns ein sehr wichtiger Markt. Mit den innovativen Systemlösungen rund um den Wasserplatz können wir die Menschen mit Design und Komfort begeistern. Denn die Einheit aus Armatur, Spüle und Abfalllösung, für Kundinnen und Kunden perfekt abgestimmt zu einer BLANCO UNIT bietet unschlagbare Nutzen im Küchenalltag. Ich freue mich auf die neue Aufgabe und viele konstruktive Kundengespräche“, ergänzt Andreas Macelski.

