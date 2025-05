Staffel-Start des Interface Podcasts „Made for More”

Interface, weltweiter Hersteller von modularen Bodenbelagslösungen, startet die vierte Staffel seines Branchen-Podcasts „Made for More“. Gastgeberin in diesem Jahr ist Gritli Heitbrink, die bei Interface seit August 2024 als Sustainability Managerin DACH tätig ist. Mit ihren Gästen aus den Bereichen Design, Architektur, New Work oder Nachhaltigkeit eröffnet sie ein weit reichendes Themenspektrum: Im Podcast geht es um die positive Wirkung von Räumen auf den Menschen und seine Umwelt, das Arbeiten und Leben in der Zukunft sowie neue, unkonventionelle Denkansätze, diese zu gestalten.

Im Fokus der ersten Folge der neuen Staffel stehen Unternehmenskultur und Strategieentwicklung – für mehr Kreativität, Produktivität und Sinnhaftigkeit im täglichen Arbeiten. Dazu spricht Gritli Heitbrink mit Prof. Jan Teunen. Mit seinem Unternehmen Teunen Konzept hilft er Kund:innen, ihre Unternehmen nicht nur als wirtschaftlich wirksame, sondern auch als kulturell wertvolle Orte zu gestalten. Den Schwerpunkt der anschließenden zweiten Folge bildet das Thema Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche. Worauf es dabei ankommt und vor welchen Herausforderungen die Branche steht, erzählt Alexander Rausch, Nachhaltigkeitsberater bei Jones Lang LaSalle Germany.

Auch die Themen für die dritte und vierte Folge der Staffel stehen bereits fest: Mit Malou Gleichenstein von Antless diskutiert die Gastgeberin die Möglichkeiten von Klangdesign, um Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu kreieren. Edwin Meijerink, Geschäftsführer Delta Projektentwicklung & Management, bringt ein ganz konkretes Projektbeispiel mit: Das europäische Distributionszentrum von Levi’s in Dorsten erzeugt, aufbauend auf der Cradle-to-Cradle-Philosophie des Unternehmens, mehr Energie als es verbraucht.

„Der Name des Podcasts ‚Made for More’ ist Programm: Er erfüllt sein Versprechen, den Boden nicht nur als materielles Produkt und raumprägendes Element zu betrachten, sondern auch als Impulsgeber für visionäre Denkweisen, unser Zusammenleben und -arbeiten zu gestalten. Gespräche über nachhaltige Produkte und Praktiken anzuregen, ist mir dabei besonders wichtig. Bestenfalls inspirieren wir unsere Zuhörer:innen so auch zu eigenen Ideen“, freut sich Gritli Heitbrink auf die neue Staffel.

Die neuen Folgen 27 und 28 der seit Podcast-Beginn im Jahr 2022 durchgängig nummerierten Episoden sind online auf allen gängigen Plattformen verfügbar. Zudem gibt es die aktuelle Staffel und alle bisher veröffentlichten Folgen hier zum Anhören: Made for More – der Podcast von Interface.

Erfahren Sie mehr über Interface unter www.interface.com oder blog.interface.com und zur Nachhaltigkeitsreise. Details zur Marke nora sehen Sie unter www.nora.com

Quelle: Interface