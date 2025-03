Starke Beteiligung: Große Vorfreude auf die interzum 2025

Von hochwertigen Werkstoffen und Oberflächen bis hin zu smarten Komponenten und modernsten Technologien: Die interzum bildet die gesamte Wertschöpfungskette der Möbelproduktion und des Innenausbaus ab. Zahlreiche Produktneuheiten werden hier erstmals der Öffentlichkeit präsentiert und machen die Messe zum Innovationshub der Branche.

„Der starke Anmeldestand zeigt, wie sehr die Branche der interzum entgegenfiebert, trotz der anhaltenden globalen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen. Als weltweit führende Plattform für Innovationen und Geschäftserfolg wird sie erneut zum zentralen Treffpunkt der internationalen Zulieferindustrie und spiegelt die Branche damit in ihrer ganzen Vielfalt und Tiefe wider “, so Maik Fischer, Director der interzum.

Hochkarätige Aussteller vor Ort

Auch 2025 sind die branchenführenden Unternehmen aus dem Möbel- und Innenausbau vertreten, darunter zum Beispiel: A. & H. Meyer, AGRO International, Albrecht Bäumer, Alvic, American Hardwood Expert Council (AHEC), Arpa, Arturo Salice, Bachmann, BekaertDeslee, Blum, Bock 1, Boyteks Tekstil, Donati, Dürkopp Adler, Egger, Evoline, FGV (Formenti e Giovenzana), Finsa, Fritz Becker, Global Systems Group, Global Textile Alliance Belgium / Love Home Fabrics, Gruppo Grassi, Häfele, Hera, Hettich, Impress Surfaces, Ivars, Kastamonu, Lamigraf, Lava, Leggett & Platt, L&S, OMP, Pfaff, R. Ostermann, Samet, Saviola, Schattdecor, SIMALFA ALFA Klebstoffe, The Vita Group, Titus, Unilin Panels, Vauth-Sagel, Vefer und Wilfried Koch.

Zudem kehren namhafte Unternehmen wie Ergomotion, Fritz Kohl, Parmel, Rehau, Stanzwerk Wetter, Swiss Krono und Toppan mit Interprint zur interzum zurück – ein klares Zeichen für die Bedeutung der Messe als Schlüsselforum der Branche.

Leitthema 2025: „Rethinking Resources“

Nachhaltigkeit bleibt das zentrale Thema der interzum. Unter der Leitidee „Rethinking Resources: Circular and Biobased Solutions“ richtet die Messe ihren Fokus auf Ressourcenkreisläufe und biobasierte Materialinnovationen. Ressourcenschonende Produktionsprozesse sind entscheidend für die Zukunft der Branche – ein Schlüsselthema, das sich sowohl in den Ausstellerpräsentationen als auch im hochkarätigen Eventprogramm widerspiegelt.

Branchenevent mit Mehrwert

Ein besonderes Eventhighlight ist die Bühne auf dem Boulevard Nord, die mit zwei Formaten doppelte Inspiration bietet: Die interzum Trend Stage liefert hochkarätige, exklusive Einblicke in Markttrends rund um Möbel, Materialien und Interior Design. Unter dem Dach der Product Stage stellen am selben Ort Top-Unternehmen ihre Produktinnovationen und Unternehmensvisionen vor. Auch die Trend Foren greifen zentrale Branchenthemen auf – von biozirkulären Materialien über smarte Ressourcennutzung bis hin zum digitalen Produktpass.

interzum award

Ein weiteres Highlight ist der renommierte interzum award, der besonders innovative Produkte, Produktionsverfahren und Materialien der internationalen Möbelzulieferindustrie auszeichnet. Zur interzum 2025 wählt eine internationale Fachjury aus 145 Einreichungen von 80 Ausstellern aus 25 Ländern die herausragendsten Lösungen in vier Kategorien – darunter erstmals auch die neue Kategorie „Rethinking Resources“. Die preisgekrönten Exponate werden in einer eigenen Ausstellung auf dem Boulevard Nord präsentiert.

Tickets für die interzum

Tickets für den Besuch der interzum sind unter https://www.interzum.com/de/die-messe/tickets/tickets-kaufen/ erhältlich.

Die nächsten Veranstaltungen:

interzum guangzhou – Asia’s Most Comprehensive Woodworking and Upholstery Machinery, Furniture Production and Interior Décor Trade Fair, Guangzhou 28.03. – 31.03.2025

interzum – Die Weltleitmesse für Möbelfertigung und Interior Design, Köln 20.05. – 23.05.2025

La Feria De Diseño Medellín powered by imm cologne – The Meeting Point for the Interior Design, Architecture and Lifestyle Scene in Latin America and the Caribbean, Medellín 18.09. – 20.09.2025

interzum jakarta – The Premier Gateway to Indonesia‘s Furniture Innovation and Supply Industry, Jakarta 24.09. – 27.09.2025

interzum forum italy – The Networking Event in Italy for Suppliers of the Furniture Industry and Interior Design, Bergamo 04.06. – 05.06.2026

