Starke Frauen bei ADA: Erfolg, Mut und Leidenschaft

Doch was bedeutet Erfolg für sie? Welche Werte treiben sie an? Zum Weltfrauentag rücken wir 4 außergewöhnliche Frauen aus verschiedenen Bereichen und Ländern des Konzerns ins Rampenlicht. Frauen, die mit Entschlossenheit, Talent und Herzblut ihren eigenen Weg gehen. Ihre Geschichten zeigen nicht nur, wie sie ADA prägen, sondern motivieren auch weit über das Unternehmen hinaus.

Szidónia Király– Die empathische Führungskraft aus dem Customer Service

Szidónia ist eine Frau, die Herausforderungen nicht nur annimmt, sondern sie als Möglichkeit zur Weiterentwicklung sieht. Nach ihrem Germanistik-Studium startete sie 2008 bei ADA – ihre erste und bis heute einzige berufliche Station. Doch Stillstand? Fehlanzeige. Vom Order Management führte ihr Weg in den Kundendienst, wo sie bereits nach 3 Jahren die Teamleitung übernahm.

2022 folgte der nächste Karriereschritt mit der Leitung des Backoffice Sales Salonta. Und heute steuert sie als Department Manager Customer Service konzernweit die Prozesse, die ADA Kund:innen täglich erleben. Doch was bedeutet Erfolg für sie? „Erfolg heißt für mich, etwas zu bewirken – für mein Team, für unsere Kund:innen und für mich selbst. Es geht nicht um Titel oder Gehalt, sondern darum, positive Veränderungen zu schaffen.“

Ihr Schlüsselfaktor Nummer 1? Empathie. Sie ist überzeugt, dass wahrer Erfolg in der Zusammenarbeit liegt. Sie misst ihn nicht nur an den Ergebnissen, sondern an der Fähigkeit, ihr Team zu unterstützen, zu motivieren und gemeinsam Ziele zu erreichen.

Und was hat sie dorthin gebracht, wo sie heute ist? Durchhaltevermögen. „Es gab viele Herausforderungen – aber Aufgeben war nie eine Option. Ich sehe Probleme als Chancen und finde Lösungen.“ Eine Einstellung, die sie nicht nur vorangebracht hat, sondern auch ihr Team inspiriert, jeden Tag das Beste zu geben.

Irmgard Engelmann – Die Produktionsmitarbeiterin, die Vertrauen und Ausdauer lebt

Irmgard ist nicht den klassischen Karriereweg gegangen – und genau das macht sie so besonders. Sie begann ihre Reise als Friseurin, wurde mit 21 Mutter und wagte sich dann als Schichtführerin bei McDonald’s in den Arbeitsmarkt zurück. Und dann kam ADA. 2007 startete sie als angelernte Tapeziererin und erweiterte ihre Expertise über verschiedene Stationen. Seit 2019 bringt sie ihre vielseitige Erfahrung in der Kommissionierung und Klebestation für Kopfhäupter ein.

Irmgard weiß, dass Erfolg nicht immer in großen Titeln gemessen wird, sondern in der Art und Weise, wie man seinen Job mit Hingabe und Vertrauen erledigt. „Erfolg bedeutet für mich, jeden Tag mein Bestes zu geben, im Team füreinander da zu sein und ein vertrauensvolles und ehrliches Miteinander zu schaffen. Es geht nicht nur um meine eigenen Ziele, sondern darum, was wir als Team erreichen.“

Ihre Botschaft an junge Frauen, die ihre Zukunft gestalten wollen? „Habt den Mut, an euch selbst zu glauben, träumt groß und scheut euch nicht, Fehler zu machen. Der erste Schritt ist wichtig, aber noch entscheidender ist der Wille, nicht aufzugeben. Es ist das Durchhaltevermögen, das uns wirklich weiterbringt.“ Irmgard lebt es uns vor – und zeigt uns, dass wahre Stärke im stetigen Vorankommen und Team-Zusammenhalt liegt.

Verena Treger – Die mutige Visionärin im Bereich Business Solutions

Wenn man Verena Treger nach einem „Must-have“ für Erfolg fragt, bekommt man eine klare Antwort: „Offenheit ist der Schlüssel zum Erfolg! Offen für neue Ideen, für Feedback und vor allem für die Bereitschaft, neue Wege zu gehen.“

Genau diese Haltung hat Verena in ihrer beeindruckenden Karriere bei ADA weit gebracht. Mit einem Studium in Technischer Mathematik, diversen Weiterbildungen und einschlägiger Berufserfahrung stieg sie bei ADA ein und übernahm rasch Verantwortung in Schlüsselrollen. Ihr beruflicher Weg bei ADA führte sie über Positionen wie Teamleiterin Business Applications und Head of Process & Project Management bis hin zur heutigen Rolle als Director Business Solutions.

In dieser Position verantwortet sie die Bereiche Process & Project Management sowie das Data Center und leitet zudem strategisch wichtige, unternehmensweite Projekte. Doch Verena weiß, dass Vorankommen nicht nur von individuellen Leistungen abhängt, sondern wahre Kraft im Team liegt. Sie fördert ihre Kolleg:innen, indem sie nicht nur Wissen teilt, sondern auch Vertrauen schenkt und so Raum für Innovation und persönliches Wachstum schafft.

Verena lebt ihre Prinzipien täglich: Sie sieht in jeder Herausforderung eine Chance und lässt sich nicht von Schwierigkeiten aufhalten. Ihre Stärke? Anpassungsfähigkeit und die Fähigkeit, schnell neue Themen aufzugreifen und Lösungen zu finden – und das nicht nur auf persönlicher Ebene, sondern als Teil eines dynamischen Teams.

Henriett Nagy – Die engagierte Gestalterin im Bereich People & Culture

Erfolg ist für Henriett kein Ziel, das man einmal erreicht – sondern ein fortlaufender Prozess. Mit einem Diplom als Lehrerin, zahlreichen Zusatzqualifikationen in Personalmanagement sowie einem stetigen Lernwillen setzt sie dieses Prinzip täglich in die Praxis um. Seit 2023 ist sie Department Manager People & Culture Hungary bei ADA und übernimmt seit 2024 zusätzlich eine zentrale Schnittstellenfunktion für Rumänien.

Auf die Frage nach dem wichtigsten Erfolgsfaktor hat sie eine klare Antwort: „Kompetenz! Fachwissen ist die Basis – doch erst Transparenz, offene Kommunikation und starke Teams machen Erfolg nachhaltig.“

Genau deshalb setzt sie sich für faire Arbeitsbedingungen, gezielte Personalentwicklung und eine moderne, mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur ein. Gleichberechtigung ist für Henriett mehr als nur ein Prinzip – es ist ihre Herzensangelegenheit. Sie glaubt fest daran, dass Herkunft und Geschlecht keine Rolle spielen, sondern vielmehr Talent, Engagement und Teamgeist. Bei ADA setzt sie sich leidenschaftlich für Chancengleichheit ein. Ihr Ziel? Eine Arbeitswelt, in der sich jede:r langfristig wohlfühlt und sich bestens entfalten kann.

Erfolgreiche Frauen bei ADA

Diese 4 Frauen beweisen, dass Erfolg keine Einbahnstraße ist – er ist facettenreich, voller Leidenschaft und geprägt von Mut. Überall im Konzern setzen Frauen täglich neue Maßstäbe und treiben Innovationen mit ihrer Vision und Tatkraft voran. Sie gestalten eine Unternehmenskultur, in der Teamgeist großgeschrieben wird und Chancengleichheit mehr als nur ein Schlagwort ist. Ihr Engagement zeigt: Wahre Stärke entsteht nicht allein, sondern wächst in der Gemeinschaft – wenn Frauen sich gegenseitig unterstützen, kann Großes bewegt werden.

