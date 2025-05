Starke Impulse für den österreichischen Einrichtungsfachhandel: SERVICE&MORE bringt bei Partnertagung die Branche zusammen

Die teilnehmenden Möbelhändler*innen und Raumausstatter*innen kamen zum Jahresevent in Wagrain zusammen – mit einem vielseitigen Programm, das gleichermaßen Inspiration wie konkrete Impulse bot. Von KI bis Kommunikation, von Designtrends bis Social Media: Die Tagung zeigte, wie vielfältig der Weg zu erkennbarem Erfolg in der Einrichtungsbranche sein kann.

Die jährliche Partnertagung von SERVICE&MORE, der größten Einkaufs- und Dienstleistungsorganisation für KMUs im österreichischen Einrichtungsfachhandel, zählt zu einem Fixpunkt für dessen Mitglieder. Im Sporthotel Wagrain erwartete die Teilnehmenden ein vielfältiges Programm, das gezielt auf die individuellen Anforderungen der Raumausstatter und Möbelhändler einging. „Auch heuer hat sich wieder bestätigt, wie wichtig der persönliche und direkte Dialog für unsere Handelspartner ist. Die spannenden Inhalte unserer Speaker und das up2date des Verbandes sind zentrale Programmpunkte – doch genauso wertvoll sind die Gespräche zwischen Kolleg*innen, das Teilen von Erfahrungen und das gemeinsame Nachdenken über zukünftige Entwicklungen in der Branche. Genau dieser Mix bringt einen echten Mehrwert für alle Beteiligten“, so SERVICE&MORE-Geschäftsführer Christian Wimmer.

Praxisnahe und interaktive Impulse für moderne Unternehmenskommunikation

Die spannenden Keynotes boten inhaltlich wie methodisch unterschiedlichste Perspektiven. Christoph Preschern von der Agentur l’affinité knüpfte an seinen erfolgreichen Fotoworkshop aus dem Jahr 2023 an und gab in seinem diesjährigen Videoworkshop praxisnahe Einblicke in professionelle Videoproduktion für den unternehmerischen Alltag.

Mitreißend, nahbar und hochspannend präsentierte Ex-Geheimagent und Kriminalist Leo Martin die Kunst der überzeugenden Kommunikation. Aufbauend auf seiner langjährigen Erfahrung im Nachrichtendienst zeigte er anhand interaktiver Experimente, wie sich Vertrauen gezielt aufbauen lässt – auch unter schwierigen Bedingungen. Die Teilnehmenden lernten, unbewusste Denk- und Verhaltensmuster zu erkennen und gezielt in beruflichen wie privaten Situationen einzusetzen. Ob für Führungsaufgaben, Vertrieb oder Alltag: Leo Martin schaffte es, komplexe Kommunikationstheorie greifbar zu machen und sorgte für viele Aha-Momente im Publikum.

Designtrends 2025: Funktionalität trifft auf ästhetische Vielfalt

Die Welt rund ums Einrichten bei SERVICE&MORE wird stetig weiterentwickelt, angepasst und erweitert. Aktuell halten stylische Polstermöbel mit ausgewogenem Preis-Leistungs-Verhältnis Einzug in die Wohnzimmer und der Textilbereich insgesamt fokussiert sich auf Individualisierung, etwa bei Stühlen, Klein- und Loungemöbeln, während Wandgestaltung zunehmend mit Akustiklösungen kombiniert wird. Die Küchenwelt präsentiert sich mit magnetischen Designelementen und innovativen Trinksystemen sowie Muldenlüftern, die durch ihre einfache „Plug & Play“-Montage überzeugen. Im Bodenbereich dominieren besonders lange, hochwertige Dielen sowie multifunktionale Lösungen, bei denen beispielsweise Fischgrätmuster sowohl am Boden als auch als Akustikpaneele an der Wand zum Einsatz kommen. Im Schlafbereich können sich Endkund*innen über innovative Matratzen freuen, die 100 %ig keine Mulden aufweisen.

Reichweitenstarke Social Media Kampagne für digitales Beratungstool

Im Rahmen der Tagung wurden die Ergebnisse der Social Media Kampagne von Anton Meyer Raumausstattung für eVA+, das digitale Beratungstool, vorgestellt. Über einen Zeitraum von sechs Monaten verzeichnete die Website knapp 5.000 Klicks, und die Zugriffszahlen auf Kontakt- und Öffnungszeiten stiegen im Vergleich zum Vorjahr deutlich. Während der Kampagnenlaufzeit wurden im Schauraum sieben Kundenmerklisten mit eVA+ erstellt und entsprechende Kommissionen abgewickelt, die einen Gesamtumsatz von rund 100.000 Euro brutto erzielten. Die Ergebnisse zeigen klar: Durch gezielte Online-Aktivitäten lässt sich die Kundenfrequenz im Schauraum spürbar steigern.

Mystery Research 2025: SERVICE&MORE Partner haben die Nase vorn

Werner Beutelmeyer vom MARKET INSTITUT präsentierte die Erkenntnisse und Verbesserungspotenziale aus dem zu Jahresbeginn durchgeführten Mystery Research. 85 Mitglieder von SERVICE&MORE (48 Möbelfachhändler*innen, 37 Raumausstatter*innen) sowie 58 Häuser des stärksten Mitbewerbs wurden jeweils anhand von Mystery Shoppings besucht. Anschließend wurden jeweils ein E-Mail und ein Mystery Call pro Händler*in durchgeführt. Die auffälligsten Ergebnisse: Die Möbelhändler des Verbandes punkten im Vergleich zu den Raumausstattern und auch gegenüber dem Mitbewerb bei der Erreichbarkeit, dem Ersteindruck und der Ausstellung. Bei den Raumausstattern ist hier laut der Untersuchung noch Luft nach oben. Im Gegenzug zeigen diese ihre absolute Stärke bei allen mit dem Beratungsgespräch in Verbindung stehenden Aktivitäten. Die Möbelhändler im Verband liegen zwar deutlich hinter den Kolleg*innen der Raumausstattung, allerdings immer noch klar vor den Mitbewerbern außerhalb der Einkaufs- und Dienstleistungsorganisation. Der Verband und seine Mitglieder arbeiten laufend an ihrer Weiterentwicklung, vor allem wurde auch viel in die Digitalisierung der täglichen Prozesse investiert. Das erfreuliche Ergebnis: Die Unternehmen beider Bereiche schneiden in der Bearbeitung digitaler Kundenanfragen wesentlich besser ab als ihre Mitbewerber.

Im Möbelhandel sicherte sich das Gupfinger Einrichtungsstudio GmbH den ersten Platz, gefolgt von der Ablinger KG Christian Ablinger und der Möbel Laimer GmbH. Bei der Raumausstattung überzeugten MF-Böden GmbH böden & more als Sieger vor der Gaster Gesellschaft m.b.H. und der Schmidt Raumausstattung GmbH – ein Beleg für die hohe Servicequalität der SERVICE&MORE Partner.

Die Gewinner der Mystery Research im Bereich Möbelhandel (v.l.n.r.): Christian Wimmer (SERVICE&MORE), Hubert Kastinger (GUPFINGER Einrichtungsstudio GmbH), Christian Ablinger (Ablinger KG Christian Ablinger), Stefan Schubert (SERVICE&MORE) .

Die Gewinner der Mystery Research im Bereich Raumausstattung (v.l.n.r.): Christian Wimmer (SERVICE&MORE), Manfred Maier-Fuchs (MF-Böden GmbH böden & more), Wolfgang Schmidt (Schmidt Raumausstattung GmbH), Stefan Zierhofer (SERVICE&MORE)

Blick in die Zukunft: So verändert generative KI unser Arbeiten

Den Abschluss bildete eine ebenso zukunftsweisende wie praxisnahe Keynote von Andreas Stöckl zum Thema „Generative KI“. Der erfahrene Informatiker und Gründer mehrerer KI-Start-ups gab einen verständlichen Einblick in die Funktionsweise aktueller KI-Modelle wie ChatGPT und zeigte auf, wie Unternehmen diese Systeme sinnvoll für ihre tägliche Arbeit nutzen können. Dabei beleuchtete er nicht nur Potenziale, sondern gleichermaßen Grenzen und Risiken. „Die Möglichkeiten von KI-Systemen werden oft unterschätzt, weil wir die menschlichen Fähigkeiten überschätzen“, so Stöckl – ein Impuls, der viele zum Weiterdenken anregte.

Genuss, Gespräche und Goodfeeling

Das abschließende Highlight bildete ein gemeinsames Abendessen, das in entspannter Atmosphäre Raum für persönlichen Austausch und vertiefendes Networking bot. Abgerundet wurde der Abend durch ein unterhaltsames Bühnenprogramm mit ersten Einblicken in die geplante Eventkampagne für 2026. Kabarettist und Schauspieler Gernot Haas sorgte für Begeisterung und einen stimmungsvollen Ausklang der Veranstaltung.

SERVICE&MORE Partnertagung2025 Abendveranstaltung

Christian Wimmer resümierte nach dem Event: „Die Partnertagung war für uns ein voller Erfolg – mit inspirierenden Keynotes, praxisnahen Einblicken und einer starken Beteiligung unserer Partnerbetriebe. Es freut uns sehr, dass der gemeinsame Rahmen für die Mitglieder der Bereiche Möbelhandel und Raumausstattung so positiv aufgenommen wurde. Wir sind überzeugt, dass viele wertvolle Impulse mitgenommen wurden und neue Motivation für die Herausforderungen im Arbeitsalltag entstanden ist.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.serviceandmore.at

Quelle: SERVICE&MORE