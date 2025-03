Starke Präsenz, strahlende Farben & ein soziales Herz: ADA Mindful Living inspiriert auf der Wohnen & Interieur 2025

Vom 12. bis 16. März besuchten rund 35.000 Besucher:innen Österreichs größte Wohn- und Einrichtungsmesse – und viele von ihnen fanden den Weg zum Wohlfühl-Messestand von ADA. Der österreichische Möbelexperte stellte dabei ein vielseitiges Sortiment aus Sofas, Betten und Relaxsessel der Marke „ADA Mindful Living“ vor. Die äußerst positive Resonanz bestätigt: Langlebige Möbel, ausgezeichnete Qualität und smarte Funktionen, die das Zuhause noch gemütlicher machen, stehen hoch im Kurs.

Gemeinsame Präsenz: ADA & Handelspartner feiern Messe-Erfolg

Das von ADA gewählte Motto „Frühlingserwachen“ spiegelte sich nicht nur in der Gestaltung des Messestandes wider, sondern auch in der Begeisterung der Besucher:innen. Der frische Look zog viele Interessent:innen an und das erfahrene Beraterteam ging individuell auf Wünsche und Bedürfnisse ein. Auch die Handelspartner Möbel Handl und Hofstätter Wohndesign, die gemeinsam mit ADA Expert:innen die Gäste betreuten, ziehen eine überaus erfreuliche Bilanz.

Publikumsmagnet: Charity- Sofa für das Kinderhospiz Sterntalerhof

Ein besonderes Highlight war das Live-Charity-Projekt, bei dem die Künstlerin Dominika Köck vor den Augen der Messebesucher:innen ein Sofa exklusiv bemalte. Das fertige Kunstwerk wird anschließend an das Kinderhospiz Sterntalerhof gespendet. Das Event sorgte nicht nur für große Aufmerksamkeit, sondern berührte auch viele Anwesende. „Dieses Sofa ist mehr als nur ein Möbelstück – es ist ein Symbol der Unterstützung und Wärme. Unsere Familien haben mit schweren Schicksalen zu kämpfen und brauchen Orte zum Durchatmen, zum Ankommen und zum Fühlen, dass sie nicht allein sind. Dass ADA uns in dieser Form unterstützt, bedeutet uns unglaublich viel,“ betont Herr Harald Jankovits, Geschäftsführer und Vorstand des Sterntalerhofes. Die Aktion zeigt, wie soziales Engagement und Design Hand in Hand gehen können.

v.l. Dominika Köck (Künstlerin), Harald Jankovits (Geschäftsführer und Vorstand des Sterntalerhofes), Margot Wisiak (Director Development & Marketing bei ADA), Verena Inschlag (Senior PR & Brand Manager bei ADA)

Begeisterung für das gesamte ADA Mindful Living Sortiment

Die Sofas und Betten der Marke „ADA Mindful Living“ überzeugten auf ganzer Linie und fanden großen Zuspruch bei den Messebesucher:innen. Margot Wisiak, Director Development & Marketing bei ADA, resümiert: „Das Interesse an unseren Möbeln war beeindruckend. Es wurde nicht nur geschaut, sondern auch gefühlt, probegesessen, Bettenkomfort getestet und Lieblingsmöbel für das eigene Zuhause gekauft. Das zeigt: Wir haben den richtigen Weg eingeschlagen.“

Für eine grünere Zukunft: Wie ADA und SABORKA Ressourcen neu denken

Ebenso spielte das Thema Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle auf der Messe. Neben langlebiger Verarbeitung stand auch der bewusste Umgang mit Ressourcen im Vordergrund. Mit dem ausgestellten Bett AMOENA hat ADA ein starkes Zeichen gesetzt. Es besteht aus recycelten Materialien und wurde vollständig zerlegbar konzipiert, um eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft zu unterstützen. Dieses Konzept stieß auch bei den Endkund:innen auf große Begeisterung. Ergänzend dazu wurde die Kooperation mit dem Wiener Modelabel SABORKA vorgestellt. Designerin Sabrina Satzinger verarbeitet Stoffreste aus der ADA Produktion zu einzigartigen Handtaschen und Accessoires – ein kreatives Beispiel für gelebte Nachhaltigkeit.

v.l. Recycling-Boxspringbett AMOENA und Relaxsessel NYSSA // Nachhaltige Kooperation mit SABORKA

Fazit: Ein erfolgreicher Start in das Messejahr 2025

Die Wohnen & Interieur 2025 war für ADA ein großer Erfolg. Mit dem passenden Sortiment, zeitlosem Design, langlebiger Herstellung und nachhaltigem Engagement konnte sich das Unternehmen einmal mehr als einer der führenden Polstermöbelhersteller Österreichs präsentieren. Die positiven Rückmeldungen und das große Interesse unterstreichen das Potential von ADA am Möbelmarkt.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.ada.at

Quelle: © ADA