Starkes Netzwerk und innovative Angebote: MHK Group setzt auf Gut Böckel Signale

Die Entscheidung für den Standortwechsel sei nicht leicht gefallen, aber notwendig gewesen, betont Werner Heilos, Vorstandsvorsitzender der MHK Group. Und so bietet die neue Location den Dreieichern unter dem diesjährigen Messemotto „Impulse. Signale. Jetzt“ Raum für persönliche Gespräche, für das Miteinander und den Austausch zwischen Verband, Handel und Industrie. „Als Verband liefern wir aber nicht nur ein starkes Netzwerk, sondern auch viele innovative Angebote, um der Eintrübung am Konjunkturhimmel zu begegnen“, so Werner Heilos. Vorgestellt werden diese exemplarisch von den vier im Roggenhaus vertretenen MHK-Dienstleistern CARAT, CRONBANK, Garantiedatenbank und MIYU.

In neuem modernen Look stehen bei CARAT die cloudbasierte Planungssoftware als Neuheit sowie zahlreiche Produktentwicklungen im Fokus. Mit ihren Finanzkauf- und Finanzierungsmöglichkeiten wird die CRONBANK auf die besonderen Bedürfnisse und Anforderungen des Fachhandels eingehen. Den Service des Fachhandels zu stärken, hat sich auch die Garantiedatenbank auf die Fahnen geschrieben, die mit Garantieverlängerungen und einem schnellen und unkomplizierten Schadensmanagement Vertrauen schafft und auch Themen wie Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung bedient. Wie Unternehmer sowohl Produkte, als auch sich selbst als Marke inszenieren und so für mehr Frequenz sorgen können, wird schließlich die Digitalagentur MIYU vorstellen.

Insgesamt sieht sich die MHK Group sowohl auf den bevorstehenden Messerherbst als auch auf die aktuellen Herausforderungen sehr gut vorbereitet.



Letztere werden auch beim traditionellen Branchenabend im Fokus stehen, denn die disruptiven Veränderungen hat die Küchenbranche längst zu spüren bekommen und es scheint nur eine Frage der Zeit, bis sie sich wirtschaftlich auswirken. Einer, der die aktuelle Lage bestens einschätzen kann, ist Prof. Dr. Peter Bofinger (im Bild oben), der beim Branchenabend 2022 im Marta, Herford, als ehemaliger „Wirtschaftsweiser“ (Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung) einen Blick auf die Zukunft geben wird.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mhk.de

Quelle: MHK