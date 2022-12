Start des interzum award 2023

Aussteller der interzum 2023 können ab sofort ihre technischen Neuheiten, fortschrittlichen Materialien, spannende Produktinnovationen, Konzepte und Prozesse zum interzum award 2023 einreichen. Bis zum 24. Februar 2023 ist die globale Möbel- und Interior Design-Zulieferindustrie eingeladen, sich dem weltweiten Vergleich zu stellen. Der Wettbewerb wird bereits zum zwölften Mal von der interzum in Zusammenarbeit mit Red Dot ausgerichtet. Eine Fachjury entscheidet in den Kategorien „Function & Components“, „Materials & Nature“, „Textile & Machinery“ sowie in der neuen Kategorie „Neo Ecology“ über die besten Innovationsleistungen der Branche. Alle Informationen zum Wettbewerb sowie die Möglichkeit zur Online-Anmeldung finden Sie auf: www.interzum.com/de/award.

Neue Wettbewerbskategorie: Neo Ecology – eine Würdigung klimaschützender Brancheninnovationen

Die Weltleitmesse interzum steht dieses Jahr unter dem globalen Leitthema „Neo Ecology“. Ziel ist es, mit der Messe Impulse für eine nachhaltigere Wirtschaft zu setzen. Da ist es nur konsequent, dass auch der interzum award 2023 dieses Thema aktiv aufgreift: Erstmals können Unternehmen ihre Innovationen in der neu eingeführten Kategorie „Neo Ecology“ einreichen. „Themen rund um den Umweltschutz wie z. B. Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit oder Kreislaufwirtschaft prägen heute auch die Möbelzulieferindustrie“, so Maik Fischer, Director interzum. „Spannende Konzepte und Innovationen bei Produkten, Produktionsverfahren und Materialien kommen auch aus der Branche selbst. Mit einer Auszeichnung in der Kategorie ‚Neo Ecology‘ möchten wir ihre Relevanz würdigen und ihnen zu mehr Sichtbarkeit verhelfen.“

Als Grundlage für die Bewertung in der Kategorie „Neo Ecology“ dienen die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, und hier insbesondere das Ziel 12 „Nachhaltiger Konsum und Produktion“ sowie das Ziel 13 „Klimaschutz und Anpassung“.

Mehrwert einer Auszeichnung

Eine Auszeichnung im Wettbewerb lenkt die Aufmerksamkeit internationaler Führungskräfte und Medien auf die prämierten Unternehmen. Professor Dr. Peter Zec, Initiator und CEO von Red Dot: „Es ist wichtig für Hersteller und Zulieferer, die eigenen Leistungen selbstbewusst zu kommunizieren. Eine Auszeichnung im interzum award hilft dabei. Sie ist ein objektiver Beleg dafür, dass ein Unternehmen zu den Innovationstreibern der Branche gehört.“

Preisverleihung und Ausstellung – analog vor Ort und digital

Die Ehrung der im Wettbewerb ausgezeichneten Unternehmen findet am 8. Mai 2023 in Form einer feierlichen Preisverleihung anlässlich des Eröffnungsempfangs der interzum 2023 statt. Während der gesamten Messedauer werden Produkte, Materialien und Konzepte, die beim interzum award 2023 ausgezeichnet wurden, in einer Sonderausstellung dem internationalen Fachpublikum präsentiert.

Am 15. und 16. Mai 2023 werden die siegreichen Beiträge zusätzlich im Rahmen des Digitalevents „interzum @home 2023“ vorgestellt und in einem eigenen digitalen Showroom gezeigt.

Auf der Website www.interzum.com/de/award stellt die Online-Ausstellung die ausgezeichneten Produkte und Projekte in Text und Bild dauerhaft vor. Dadurch ist auch diese Website ein interessantes Recherchetool und eine Inspirationsquelle für Menschen aus den Bereichen Produktentwicklung, Design und Architektur, die auf der Suche nach innovativen und nachhaltigen Detaillösungen und Materialien sind.

interzum award 2023 – Teilnahmeberechtigung

Die Teilnahme am interzum award 2023 ist exklusiv den Ausstellern der interzum 2023 vorbehalten. Pro Einreicher wird einmalig ein Teilnahmeentgelt in Höhe von 990,00 Euro (zzgl. MwSt.) erhoben. Teilnehmende können mehrere Beiträge anmelden.

Anmeldungen sind in den folgenden Kategorien möglich:

Function & Components

Licht und (digitale) Lichtsysteme, Halbfertigfabrikate für Kasten-, Küchen-, Büro- und Gestellmöbel, Beschläge, (digitale) Schlösser, Möbeleinbauteile, Scharniere, Verbinder etc.

Materials & Nature

Holz, Furnier, Parkett, Innenausbau, dekorative Oberflächen, Dekorpapiere, Laminate, Holzwerkstoffe, Schichtstoffe, Mineralwerkstoffe, Kanten, Oberflächenbehandlungen, Prägezylinder, Bleche, natürliche Materialien etc.

Textile & Machinery

Maschinen für die Polster- und Matratzenfertigung, Polstermaterialien, Polstereizubehör, Bezugsmaterialien, Leder, Klebstoffe, Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren für Matratzen, smarte Textilien (lichtleitend o. Ä.) etc.

Neu: Neo Ecology

Produkte, Produktionsverfahren und in der Realisation befindliche Konzepte mit Fokus auf den Aspekten Ressourcenschonung, Ressourcenersatz bzw. -einsparung, Kreislaufwirtschaft, Cradle-to-Cradle, Materialsubstitution etc. sowie der Einhaltung sozialer, ethischer und ökologischer Standards. Die Bewertung durch die Jury orientiert sich an den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, hier insbesondere an den Zielen 12 und 13.

Sieben Juroren bewerten Einreichungen

Eine internationale Fachjury bewertet sämtliche Wettbewerbsbeiträge in Hinblick auf ihre gestalterische Qualität, ihr Innovationspotenzial sowie Aspekte wie Nachhaltigkeit oder eine sinnvolle Einbindung digitaler Komponenten. Drei Jurorinnen und vier Juroren werden gemeinsam über die Einreichungen entscheiden, die Auszeichnungen für „Hohe Produktqualität“ vergeben und herausragende Leistungen, die neue Standards setzen, als „Best of the Best“ würdigen.

Die Jury

Dr. Luisa Bocchietto

Freiberufliche Architektin und Designerin mit eigenem Studio in Biella (Italien), Gastprofessorin an Universitäten und Designschulen, Senatorin der World Design Organization, Biella

Katrin de Louw

Inhaberin des „TRENDFILTER®- Designzukunft für Möbel und Materialien“, Initiatorin des FURNITURE FUTURE FORUMS® sowie des COLORNETWORK®, Bad Oeynhausen und Bünde

Frederik Lauwaert

Geschäftsführer EBIA – European Bedding Industries Association, Gent

Kristina Meyer

Designerin sowie Gründerin und Mitinhaberin von byform produktdesign, Köln und Bielefeld

Hon.-Prof. Dr. Sascha Peters

Gründer und Inhaber der Material- und Technologieagentur HAUTE INNOVATION, Berlin

Prof. Martin Stosch

Dozent für industriellen Möbelbau, Fachbereich Produktions- und Holztechnik, Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Lemgo

Prof. Dr. Peter Zec

Initiator und CEO von Red Dot, Essen

Termine interzum award 2023

Anmeldeschluss: 24. Februar 2023

Jurierung: 16. März 2023

Ergebnisbenachrichtigung: März 2023

Preisverleihung: 8. Mai 2023

Interzum 2023: 09.-12.05.2023

Ausstellung aller ausgezeichneten Produkte: 09.-12.05.2023

Online-Ausstellung aller ausgezeichneten Produkte: ab 09.05.2023

Digitalevent interzum @home 2023: 15./16. Mai 2023

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.interzum.com/de/award

Quelle. Köln Messe