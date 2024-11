Startschuss zum interzum award 2025: Auf der Suche nach innovativen und nachhaltigen Lösungen

Der Wettbewerb wird bereits zum dreizehnten Mal von der interzum ausgerichtet. Eine Fachjury entscheidet in den Kategorien „Function & Components“, „Materials & Nature“, „Textile & Machinery“ sowie in der Kategorie „Rethinking Resources“ über die besten Innovationsleistungen der Branche. Alle Informationen zum Wettbewerb sowie die Möglichkeit zur Online-Anmeldung finden Sie auf: www.interzum.de/award

Wettbewerbskategorie: Rethinking Resources

Die Weltleitmesse interzum steht dieses Jahr unter dem Leitthema „Rethinking Resources: Circular and Biobased Solutions“. Auch beim interzum award spielt dieser Themenkomplex eine wichtige Rolle und bekommt eine eigene Kategorie im Wettbewerb. In dieser Kategorie werden Produkte und Konzepte ausgezeichnet, die einen besonders überlegten Umgang mit Ressourcen demonstrieren. Entweder erfüllen sie die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft (Circular Economy), indem sie darauf ausgelegt sind, Materialien und Produkte so lange wie möglich im Wirtschaftskreislauf zu halten (zum Beispiel durch Wiederverwendung, Reparatur, Aufarbeitung und Recycling). Oder sie überzeugen als biobasierte Lösungen, die auf nachwachsende Rohstoffe setzen und somit eine umweltfreundliche Alternative zu erdölbasierten Produkten darstellen.

„Unternehmen sowie Gestalterinnen und Gestalter in den Bereichen Möbelfertigung und Interior Design müssen sich insbesondere in herausfordernden Zeiten wie diesen intensiver denn je mit einer nachhaltigen Materialwahl und Produktion auseinandersetzen, wollen sie zukunfts- und wettbewerbsfähig sein “, so Maik Fischer, Director interzum. „Deshalb haben wir den Fokus des interzum award dieses Jahr ganz bewusst noch einmal besonders stark auf nachhaltige Produkte und Konzepte gelegt. Die Branche bekommt so Gelegenheit der Fachwelt und der breiten Öffentlichkeit zu zeigen, dass sie auch in diesem Bereich die Zeichen der Zeit verstanden hat, kreativ und innovativ ist und Verantwortung übernimmt.“

Der interzum award 2025 wird erneut Auszeichnung sein für Produkte und Konzepte mit Strahlkraft. „In einem solchen Branchenwettbewerb ausgezeichnete Projekte entwickeln oft Leuchtturmcharakter und zeigen, wohin die Reise gehen wird“, so Professor Dr. Peter Zec, Initiator und CEO von Red Dot. Red Dot organisiert im Auftrag der interzum den Wettbewerb.

Ausstellung der ausgezeichneten Projekte

Während der gesamten Dauer der interzum 2025, vom 20. bis 23. Mai 2025, werden Produkte, Materialien und Konzepte, die beim interzum award 2025 ausgezeichnet wurden, in einer Sonderausstellung auf dem Boulevard Nord dem internationalen Fachpublikum präsentiert.

Auf der Website www.interzum.de/award stellt die Online-Ausstellung die ausgezeichneten Produkte und Projekte in Text und Bild dauerhaft vor. Dadurch ist auch diese Website ein interessantes Recherchetool und eine Inspirationsquelle für Fachleute aus den Bereichen Produktentwicklung, Design und Architektur, die auf der Suche nach innovativen und nachhaltigen Detaillösungen und Materialien sind.

interzum award 2025 – Teilnahmeberechtigung

Die Teilnahme am interzum award 2025 ist exklusiv den ausstellenden Unternehmen der interzum 2025 vorbehalten. Pro Einreicherin oder Einreicher wird einmalig ein Teilnahmeentgelt in Höhe von 990,00 Euro (zzgl. MwSt.) erhoben. Teilnehmende können mehrere Beiträge anmelden.

Anmeldungen sind in den folgenden Kategorien möglich:

Function & Components

Licht und (digitale) Lichtsysteme, Halbfertigfabrikate für Kasten-, Küchen-, Büro- und Gestellmöbel, Beschläge, (digitale) Schlösser, Möbeleinbauteile, Scharniere, Verbinder etc.

Materials & Nature

Holz, Furnier, Parkett, Innenausbau, dekorative Oberflächen, Dekorpapiere, Laminate, Holzwerkstoffe, Schichtstoffe, Mineralwerkstoffe, Kanten, Oberflächenbehandlungen, Prägezylinder, Bleche, natürliche Materialien etc.

Textile & Machinery

Maschinen für die Polster- und Matratzenfertigung, Polstermaterialien, Polstereizubehör, Bezugsmaterialien, Leder, Klebstoffe, Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren für Matratzen, smarte Textilien (lichtleitend o. Ä.) etc.

Rethinking Resources: Circular and Biobased Solutions

Produkte und Konzepte, die einen besonders überlegten Umgang mit Ressourcen demonstrieren, die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft (Circular Economy) erfüllen oder als biobasierte Lösungen überzeugen.

Die Jury

Eine internationale Fachjury bewertet sämtliche Wettbewerbsbeiträge in Hinblick auf ihre gestalterische Qualität, ihr Innovationspotenzial sowie Aspekte wie Nachhaltigkeit oder eine sinnvolle Einbindung digitaler Komponenten. Drei Jurorinnen und vier Juroren werden gemeinsam über die Einreichungen entscheiden, die Auszeichnungen für „Hohe Produktqualität“ vergeben und herausragende Leistungen, die neue Standards setzen, als „Best of the Best“ würdigen.

Prof. Masayo Ave

Gründerin des Designstudios MasayoAve Creation und des Sensory Design Experience Laboratory, Berlin

Dr. Luisa Bocchietto

Freiberufliche Architektin und Designerin mit eigenem Studio in Biella (Italien), Gastprofessorin an Universitäten und Designschulen, Senatorin der World Design Organization, Biella, Italien

Frederik Lauwaert

Geschäftsführer EBIA – European Bedding Industries’ Association, Brüssel, Belgien

Kristina Meyer

Designerin sowie Gründerin und Mitinhaberin von byform produktdesign, Köln und Bielefeld

Vito Oražem

Geschäftsführer Red Dot, Geschäftsführender Vorstand des Design Zentrums Nordrhein-Westfalen und Leiter des Red Dot Design Museums, Essen

Prof. Dr. Sascha Peters

Gründer und Inhaber der Material- und Technologieagentur HAUTE INNOVATION, Berlin

Prof. Martin Stosch

Dozent für industriellen Möbelbau, Fachbereich Produktions- und Holztechnik, Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Lemgo

Termine interzum award 2025

Anmeldeschluss: 21. Februar 2025

Jurierung: 3. April 2025

Ergebnisbenachrichtigung: April 2025

interzum 2025: 20.–23. Mai 2025

Ausstellung aller ausgezeichneten Produkte: 20.–23. Mai 2025

Online-Ausstellung aller ausgezeichneten Produkte: ab 20. Mai 2025

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.interzum.com/de/award

Quelle: Koelnmesse