Stefano Boeri spricht über den “Supersalone”.

Der Architekt Stefano Boeri ist der Deus ex-macchina, dem der Salone del Mobile.Milano ein Ereignis anvertraut hat, das, ob es ihm gefällt oder nicht, in die Annalen der Geschichte eingehen wird. Denn nach dem, was wir bisher sagen können, wird es das sein, was man euphemistisch eine revolutionäre Show nennen könnte. Ein “Supersalone”, in der Tat. Aber es wird auch ein Salone sein, der von sehr vielen “Rs” geprägt ist – weil er widerstandsfähig ist – am Ende hat das italienische Designsystem seine große Reaktionsfähigkeit bewiesen, seinen Zusammenhalt, seine Vision von dem, was wirklich wichtig ist, zurückerwarten und sich qualitativ und positiv neu organisiert. Da es wiederverwendet und recycelt wird – das gesamte Setup wurde mit Blick auf zirkularität entworfen – können die Metallverbindungen und Holzkomponenten, die in der Installation verwendet werden, überall und jederzeit leicht montiert und demontiert werden.

Dank des Forestami-Projekts wird das Messegelände Rho die äußeren Ränder der Stadt wieder aufforsten – die Ansammlung von 200 Bäumen wird nicht nur den Eingang besonders grün machen, sondern auch in der Umgebung. Um andere Buchstaben des Alphabets einzubringen, wird “Superalone” auch offen, inklusiv, kommerziell, aber vielleicht kultureller, jugendlicher, unabhängiger, geschmackvoller, kinematografischer, phygitaler sein. Offensichtlich steht der Held in dieser zeitgenössischen epischen Leistung nie allein. Stefano Boeri ist sich dessen sehr bewusst. Deshalb hat er uns alles über sein Dream-Team erzählt. Er hatte den Unterschied, sich etwas völlig Neues auszudenken. Er hat dem Salone vertraut und ihn anvertraut und mit allen zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass dieser “Supersalone” zeigt, dass er wirklich die besonderen Qualitäten besitzt, die sein Kurator zweifellos in Pik hat.