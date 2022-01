Stephan Müller kommt als Exportleiter zu Hailo

„Stephan Müller ist für Hailo kein Unbekannter“, sagt Martin Mies, Bereichsleiter Hailo Einbautechnik. „Wir sind sicher, mit ihm einen Exportmanager für Hailo gewonnen zu haben, der internationale Erfahrung und gute Kontakte mitbringt und eine echte Verstärkung für das Team Einbautechnik sein wird.“



Stephan Müller begann seine berufliche Laufbahn 1995 bei der Electrolux Professional GmbH in Herborn und blieb der Küchenbranche bis heute treu. Es folgten verantwortungsvolle Positionen bei verschiedenen Herstellern von Kochfeldern und Spülen: 2000 bis 2007 war Müller als Vertriebsleiter bei TEKA in Haiger tätig, danach über 9 Jahre als Geschäftsführer für die PYRAMIS DEUTSCHLAND GmbH. Nach einer kurzen Tätigkeit als Geschäftsführer bei der TermaCook GmbH wechselte er 2019 zum Spülenhersteller SCHOCK in den bayerischen Wald, wo er das Exportgeschäft verantwortete.

Stephan Müller

Stephan Müller, wohnhaft in Breitscheid bei Haiger, kam nun zum Januar 2022 in die Heimat zurück, wo er das Exportgeschäft für Hailo Einbautechnik übernimmt. Hailo vertreibt seine Produkte international in über 60 Ländern. Stephan Müller wird Nachfolger des im vergangenen Juni plötzlich verstorbenen Hailo Exportleiters Wolfgang Gail.

Quelle: Hailo