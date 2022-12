Sternstunde auf der DOMOTEX – Die GewinnerInnen des Parkett Star 2023

Die GewinnerInnen des Parkett Star 2023 wurden vorab von einer unabhängigen Jury mit Vertreter*innen aus Industrie und Handelskooperationen ausgewählt. Es wurden Bewerbungen aus der gesamten Bundesrepublik und Österreich beim Parkett Magazin eingereicht.

PreisträgerInnen sind innovativ und engagiert

Die mit dem Parkett Star prämierten Unternehmen und Persönlichkeiten gelten innerhalb der Branche als außerordentliche Beispiele für innovative Ideen und Konzepte sowie umsichtiges unternehmerisches Handeln. “Auch die diesjährigen GewinnerInnen zeichnen sich durch ihr großes Engagement im Sinne einer erfolgreichen Parkett-Vermarktung aus”, verrät Claudia Weidt, Chefredakteurin des Parkett Magazin.

Insgesamt 15 Auszeichnungen in elf Kategorien, darunter ein Sonderpreis und ein Ehrenpreis für das Lebenswerk, gehen an herausragende Handels- und Handwerksunternehmen sowie an eine prominente Persönlichkeit aus der Parkettbranche. Ausgezeichnet werden unter anderem die besten Parkettpräsentationen in Handel und Handwerk, die besten Neugründungen, Nachfolgeregelungen sowie kreatives digitales Marketing.

Preisverleihung am ersten Messetag

Alle Gewinner*innen bleiben bis zur feierlichen Preisverleihung auf der DOMOTEX ein Geheimnis. Diese findet am ersten Messetag, den 12. Januar 2023, um 17 Uhr auf der DOMOTEX ON STAGE in Halle 23, Stand A80 statt. Sonia Wedell-Castellano, Global Director der DOMOTEX Events weltweit, freut sich nach 3 Jahren wieder “gemeinsam mit dem Parkett Magazin die Parkettbranche auf der DOMOTEX gebührend zu ehren.”