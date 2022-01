Studie – ÖsterreicherInnen setzen bei Renovierungen auf Nachhaltigkeit

Gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut YouGov befragte Dachfensterhersteller Velux Österreicher:innen zu ihrer Einstellung und ihrem Bewusstsein hinsichtlich Hausrenovierungen und den damit verbundenen Nachhaltigkeitsthemen. Die repräsentative Umfrage ergab: Wenn es um die Renovierung von Wohnungen und Häusern geht, spielt für die Befragten das Budget die größte Rolle. So gaben 69 Prozent der Befragten vor allem die Bezahlbarkeit der Maßnahmen als wichtig an. Für mehr als die Hälfte (54%) der ÖsterreicherInnen von großer Bedeutung, dass die Produkte und Materialien, die für die Renovierung verwendet werden, nachhaltig sind.

54 Prozent der Österreicher:innen legen Wert auf nachhaltige Produkte und Materialien bei der Renovierung ihres Wohnraums

43 Prozent der ÖsterreicherInnen schauen auf den CO2-Fußabdruck

Verbesserungen im Wohnraum oder Renovierungsprojekte waren im vergangenen Jahr bei Österreicherinnen beliebt (nur 32 Prozent meinten, sie führten keine Verbesserungen durch): 41 Prozent der Befragten gaben an neue Möbel gekauft zu haben, 31 Prozent brachten Farbe durch Ausmalen in ihr Leben. Auch größere Projekte wie Fenstermontagen oder -austausch (6%) und Erneuerung oder Ersatz der Bedachung (2%) wurden in den vergangenen 12 Monaten vorgenommen.

Umweltschutz ist dabei ein Thema: Begriffe wie „Fast Fashion“ kursieren schon seit einiger Zeit im öffentlichen Diskurs und machen auf die Auswirkungen gewisser Kleidungsproduktionen aufmerksam. Umgemünzt auf den Baumarkt, stehen die Auswirkungen, die auch Renovierungsarbeiten auf die Umwelt haben können, noch nicht ganz im Fokus der österreichischen VerbraucherInnen. In der Studie gaben 43 Prozent der Befragten an, Wert auf den CO2-Fußabdruck der Erweiterungs- oder Renovierungsprodukte in ihrem Zuhause zu legen. Fast die Hälfte der ÖsterreicherInnen beschäftigt sich demnach bereits mit den Kohlenstoffdioxid-Emissionen, die direkt und indirekt in der Produktion entstehen. Einzelhandelsunternehmen können den VerbraucherInnen hier helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, indem sie über die Haltbarkeit und die Herkunft ihrer Produkte informieren.

Schlagwörter darüber hinaus sind Recycling und Upcycling, die, wie die Studie zeigt, bei einer Vielzahl von Österreicherinnen und Österreichern bereits angekommen sind: So gab Dreiviertel (75%) der Österreicher:innen an, dass sie am ehesten vorhandene Gegenstände beim Renovieren wiederverwenden würden und 64 Prozent möchten Gegenstände upcyceln.



Bernhard Hirschmüller, Geschäftsführer von Velux Österreich betont: „Wir alle verdienen es, in komfortablen Wohnungen und Häusern zu leben, die nach unserem Geschmack gestaltet sind, aber Renovierungen müssen nicht die Welt kosten. Die Ergebnisse unserer Umfrage zeigen, dass es noch mehr zu tun gibt, um Wohnungs- und Hausbesitzern dabei zu helfen, wohlüberlegte Entscheidungen zu treffen. Wenn wir wissen, wie langlebig ein Produkt ist und wie verantwortungsvoll die Materialien beschafft werden, dann können unsere Designentscheidungen klimafreundlich getroffen werden. Die COP26-Konferenz in Glasgow hat gezeigt, dass wir alle handeln müssen, um die Klima- und Naturkatastrophe gemeinsam zu bewältigen. Ein Ansatzpunkt dafür ist unser Alltag und unser Zuhause.“

Langfristige Nachhaltigkeitsstrategie bei Dachfenstern

Stehen Fenster beim Klimaschutz im Fokus, wirken hier zwei Komponenten: einerseits die langfristige Verbesserung der Dämmung des Hauses, andererseits die Herstellung und Materialien des Dachfensters. Für die Velux Gruppe ist die Gewährleistung der Langlebigkeit von Produkten und deren Herstellung nach nachhaltigen Beschaffungsverfahren ein wesentlicher Bestandteil ihrer Nachhaltigkeitsstrategie. Das Ziel bis 2030 ist es, 50 Prozent weniger CO2 für die Herstellung eines Dachfensters zu benötigen und Verpackungen anzubieten, die zu 100 Prozent aus recycelbaren Materialien bestehen. Darüber hinaus will Velux bis 2041 „Lifetime Carbon Neutral“ werden und arbeitet mit FSC- und PEFC-zertifizierten Forstpartnern zusammen, um den Schutz der Artenvielfalt zu gewährleisten und dafür zu sorgen, dass das von Velux verwendete Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt.



„Da die meisten Menschen mehr als 90 Prozent ihrer Zeit in Innenräumen verbringen, geht es bei nachhaltigen Wohnverbesserungen nicht allein um Ästhetik. Hausrenovierungen bieten eine hervorragende Gelegenheit, einen Beitrag für mehr Klimaschutz zu leisten, mehr Tageslicht ins Haus zu bringen und die Luftqualität zu verbessern. Velux will zu einem möglichst gesunden und nachhaltigen Leben im Dachgeschoss beitragen, daher gestalten wir unsere Produkte möglichst langlebig und nachrüstbar“, so Bernhard Hirschmüller.

