Sub-Zero – Classic French-Door – Ein Kühl-Statement in 122 cm Breite

Wenn ein Kühlschrank zum Statement wird: Mit dem 2025 auf dem deutschen Markt eingeführten Classic French Door Modell in 122 Zentimetern bringt die Premiummarke Sub-Zero nicht nur das breiteste Gerät seiner Klasse auf den Markt, sondern definiert gleichzeitig neu, was höchste Ansprüche an Frische, Design und Funktionalität bedeuten.

Der Sub-Zero 48-Zoll-French-Door richtet sich an anspruchsvolle Haushalte, die keine Kompromisse eingehen wollen – weder bei der Lagerung noch bei der Ästhetik. Mit einem Nettovolumen von 577 Litern im Kühl- und 213 Litern im Gefrierbereich bietet das Gerät außergewöhnlich viel Platz für frische Lebensmittel, Getränke und Vorräte.

Maximale Frische durch intelligente Technologie

Herzstück des Geräts ist die Split Climate™ Technologie: Zwei unabhängige Kühlkreisläufe mit variabler Kompressor-Leistung sorgen für präzise Temperaturkontrolle und optimale Luftfeuchtigkeit. So bleiben Obst aromatisch, Gemüse knackig und Fleisch hinter den vakuumversiegelten Türen länger frisch.

Ein integriertes Luftreinigungssystem – entwickelt mit NASA-Technologie – entfernt zudem Ethylen und Gerüche, wodurch Lebensmittel länger haltbar bleiben. Aus Respekt vor den Lebensmitteln und ein klarer Vorteil auch unter Gesundheits- und Hygiene-Aspekten.

Design trifft auf Top-Features

Die Classic Serie steht seit über 70 Jahren für das charakteristische Sub-Zero Design. Das markante Lamellengitter- Element kombiniert mit hochwertigen Edelstahl-Akzenten im Innenraum schafft einen zeitlosen Look, der sich in moderne Küchen integriert und gleichzeitig ein Eye-Catcher ist.

Die durchdachte French-Door-Konstruktion ermöglicht eine optimale Raumnutzung – besonders in offenen Wohnküchen. Gleichzeitig sorgt die ClearSight™ LEDBeleuchtung für perfekte Übersicht auf allen Ebenen. Beim Öffnen des Kühlschranks ist es strahlend hell auch bei voller Bestückung. Der Night Mode reduziert das Licht bei Dunkelheit auf ein gedämmtes, angenehmes Level.

Komfort auf höchstem Niveau

Neben dem großzügigen Platzangebot überzeugt das Modell durch zahlreiche Komfortfunktionen:

• Intuitives Touch-Bedienfeld für einfache Steuerung

• Interner Wasserspender und Eiswürfelbereiter

• Flexible Innenraumgestaltung mit sechs verstellbaren Glasregalen und vier Soft-Close-Frischhalteschubladen

• Max Ice Mode für erhöhte Eisproduktion bei Bedarf

Durchdachte Gefrierlösung für maximale Übersicht

Die großzügige Gefrierschublade mit Vollauszug bietet nicht nur komfortablen Zugriff, sondern auch eine strukturierte Organisation der Tiefkühlprodukte. Eine flexible Einteilung erleichtert die Bestückung und schafft schnellen Überblick. Eine separate Schublade mit integriertem Eiswürfelbereiter garantiert jederzeit ausreichend Eis, während das fortschrittliche Wasserfiltersystem für beste Qualität sorgt. Mit einem Geräuschpegel von nur 35 dB arbeitet das Gerät zudem angenehm leise und eignet sich ideal für offene Wohnkonzepte.

Kühlen auf hohem Niveau

Der Sub-Zero Classic French Door Kühlschrank ist mehr als ein Haushaltsgerät – er ist ein Statement für Qualität, Langlebigkeit und bewussten Umgang mit Lebensmitteln. Gefertigt nach höchsten Standards, verbindet er innovative Technologie mit kompromissloser Verarbeitung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.de.subzerowolf.eu

Quelle: Text & Kommunikation Petra Schönfeld