SÜDBUND unterstützt Meisterschüler

Kompakt und praxisnah – Rüstzeug für Handwerker

Am 15. Februar 2023 gab die SÜDBUND eG den Meisterschülern des Tapezierer- und Raumausstatter-Handwerks praktische Einblicke in ihre Arbeit und in das Thema Werbung und Online-Marketing. Für einen Vortrag zum aktuellen Thema Raumakustik konnte die Firma Buchheister gewonnen werden.

Der Astronaut, das Key-Visual der SÜDBUND Eigenkollektionen, flankiert von Bernhard Hehn, Oliver Metz-Gebhardt und Klaus Schieche (v.l.n.r.).

Vorbereiten auf den Sprung in die Selbständigkeit

Ziel vieler Meisterschüler ist es, einen Betrieb zu gründen oder zu übernehmen. Neben fachlichem Handwerkswissen sind weitere Fähigkeiten – zum Beispiel im wirtschaftlichen Bereich oder in der Kundengewinnung – gefragt. Die SÜDBUND eG möchte mit ihrem Engagement die Aus- und Weiterbildung der Branche unterstützen.

Online-Marketing für Handwerker – Infos dazu gab Bernhard Hehn, Leiter Marketingkommunikation der SÜDBUND eG

Erfolgreicher Fachtag mit Ausblick

„Das durchgängig positive Feedback der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat uns sehr gefreut und bestätigt, wie wichtig eine Verzahnung von Lehre und Praxis ist“, so Klaus Schieche, Außendienst Süddeutschland/Österreich der SÜDBUND eG. Ein Wiedersehen könnte es an den nächsten Wohntagen in Backnang geben, zu denen die SÜDBUND eG die Meisterschüler herzlich eingeladen hat.

Aus der Praxis – Raumakustik von Oliver Metz-Gebhardt, Raumausstattermeister, Firma Buchheister

Weitere Informationen finden Sie unter www.suedbund.de

Quelle: Südbund